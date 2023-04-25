尹錫悅稱台灣問題是全球性議題 韓媒：中國回應展現對韓傲慢無視

朝鮮日報發表評論指出，中國用「不容置喙」措辭，回應尹錫悅總統對台灣問題的發言，是對韓國的傲慢和無視。（路透）

2023/04/25 16:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕韓國總統尹錫悅18日表示，「台灣問題不僅是中國與台灣之間的問題，而是像北韓問題，是全球性的問題」，引發中國不滿，指台灣議題為中國核心利益中的核心，「不容他人置喙」。韓國朝鮮日報25日發表評論指出，中國用「不容置喙」措辭，是對韓國的傲慢和無視，但韓國已邁入已開發國家門檻，在事關韓國安危的問題上，對中國更應直言不諱。

評論指出，自習近平統治中國後，中國擴大對韓國的無視和以屬國對待的力道，隨著韓國左派勢力得勢，韓國親中諂媚也加深了濃度。習近平宣稱韓國曾是中國的屬國，在韓國部署美國薩德飛彈防禦系統的安全領域上，也一直表現出宗主國的樣子，在貿易、防疫和漁業問題上，還有露骨的貶低韓國言行。

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針對尹錫悅政府對台灣海峽局勢的發言，中國當局20日用了「不容置喙」這個近乎辱罵的措辭，「不容置喙」可以直譯為「不允許插嘴」，但極少使用這種措辭的原因在於，其真正含意是「閉嘴」這樣的粗話。

評論指出，韓國要忍受中國的傲慢和對韓國的無視到什麼時候？過去韓國是個就算受到這種對待也無可奈何的弱小國家，但韓國現在已邁入已開發國家的門檻，世界正在注視韓國的意見和行動，韓國不再是黏著中國的「小跟班」，正在成為以自由和民主作為國家的支柱，以法治為生活的國家，在事關韓國安危的問題上，對中國更應直言不諱。

評論說，尹錫悅政府的外交路線轉換就時代而言是可取的，尤其在前任文在寅政府近乎全力投入親朝鮮（北韓）、親中、反日和反美行為，讓南韓外交陷入僵局的情況下，糾正這個局面的外交和安全平衡，對韓國的生存是不可避免的。

現在韓國「身體」貼著大陸，「頭」卻朝向美國。韓國選擇的不是把韓國視為屬國的中國，而是把韓國視為戰略同盟的美國，中國在過去1千多年裡把韓國束縛在大陸的角落裡綑住手腳，但在過去的75年裡，韓國在美國的帶領下走向了世界，實現了自由民主主義，而且美國對國韓並沒有領土的野心。

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