呼應尹錫悅！美促北京停止對台施壓 進行有意義對話

美國總統拜登（左）去年5月21日訪問南韓期間，和南韓總統尹錫悅（右）召開記者會。（美聯社檔案照）

2023/04/22 18:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統尹錫悅有關台海局勢的談話，引起南韓與中國連日來隔空對嗆。《韓聯社》報導，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）21日呼應尹錫悅的說法，表示美國支持「符合台灣人民意願和利益」和平解決兩岸問題。

美國國務院21日例行記者會上，記者問到尹錫悅關於台海緊張的談話，以及中國外交部長秦剛威脅南韓「玩火者，必自焚」，巴特爾說，「我們力促北京，停止其對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話」，他說，「美國將持續支持一套符合台灣人民意願和利益的和平解決兩岸問題方案」。

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尹錫悅日前在《路透》專訪中指出，台灣問題是全球性的問題，台海緊張是「因為試圖以武力改變現狀」，南韓與國際社會都反對這種改變。

這段談話遭到中國外交部連日批評，外長秦剛21日在上海出席論壇，稱「在台灣問題上玩火者，必自焚」，被外界解讀是針對尹錫悅的台海問題談話。南韓外交部則回應，希望中國謹言慎行，外交部副部長張虎鎮21日晚間也召見中國駐南韓大使邢海明，對中國外交部的回應言論，表達強烈抗議。

巴特爾說，在台海問題上，美國將持續與美國的重要盟邦、夥伴協調，「當然這包括南韓」，將與印太地區的夥伴協調，推進我們共同的繁榮與安全價值觀，「包括維護台海和平與穩定」。

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