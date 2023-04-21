秦剛嗆：台海問題玩火必自焚 南韓：盼中國謹言慎行

南韓總統尹錫悅。（法新社檔案照）

2023/04/21 20:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國與南韓政府因為南韓總統尹錫悅日前有關台海問題的談話，隔空唇槍舌戰。中國外交部長秦剛21日表示，近日有「一些奇談怪論」聲稱中國「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」，他警告「在台灣問題上玩火者必自焚」。南韓外交部隨後表示，希望中國「謹言慎行」。

韓聯社報導，南韓外交官員21日針對秦剛有關台灣的言論指出，南韓政府將一貫地堅持基於互相恪守國格和禮儀、相互尊重、互惠互利的精神，推進韓中彼此合作的立場，「希望中方也能給予響應、謹言慎行」。

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秦剛21日出席在上海舉行的「中國式現代化與世界」藍廳論壇，發表主題演說，表示「最近我們經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國挑戰『基於規則的國際秩序』、『試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀』、『破壞台海穩定』，這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯荒謬、後果危險」。

他說，兩岸同屬一個中國，「這是台灣的歷史，也是台灣的現狀，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，開羅宣言白紙黑字寫著、波茨坦公告清清楚楚印著」，「中國的土地收回來了，就絕不會再失去」，「在台灣問題上玩火者，必自焚」。

韓聯社指出，由於尹錫悅日前接受《路透》專訪，指台灣問題和北韓問題一樣，都是全球性的問題，台海緊張「是因為試圖以武力改變現狀」，南韓與國際都反對這種改變，因此有觀點認為，秦剛前述談話，或許是針對尹錫悅受訪言論。

中國外交部發言人汪文斌20日回應尹錫悅的談話，表示希望韓方確實遵守中韓建交聯合公報精神，「恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題」。南韓外交部副部長張虎鎮20日晚間隨即召見中國駐南韓大使邢海明，強烈抗議中國外交部的回應評論。

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