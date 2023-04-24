南韓駐中大使與中國外交部通話 韓方重申台海和平穩定重要性

南韓總統尹錫悅在《路透》19日刊出的專訪中提到，南韓反對以武力改變台海現狀，此言引起中韓外交論戰。（法新社）

2023/04/24 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅在《路透》19日刊出的專訪中提到，南韓反對以武力改變台海現狀，台灣問題不只是兩岸問題，而是「全球性議題」，隨後引發中韓外交部公開論戰。南韓外交部官員23日指出，南韓駐中國大使鄭在浩20日已向中國外交部副部長孫衛東通電話時表明韓方立場，重申台海和平穩定重要性。

針對尹錫悅說法，中國外交部發言人汪文斌20日回應稱，台灣議題為中國核心利益中的核心，不容他人置喙。南韓外交部也隨即反擊，稱中方發言是「嚴重外交失禮」，令人懷疑中國國格。中國外交部長秦剛21日更表示，近日有「一些奇談怪論」聲稱中國「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」，他警告「在台灣問題上玩火者必自焚」。

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根據南韓《韓聯社》報導，南韓外交部官員指出，鄭在浩20日與孫衛東通話時表示，台灣海峽的和平與穩定在安全、經濟等方面可能會給地區和國際社會帶來巨大影響。鄭在浩重申，韓方堅持以對話、合作實現兩岸關係和平與穩定的立場，一貫尊重「一個中國」的立場沒有變化。

南韓外交部官員指出，中國外交部發言人汪文斌對尹錫悅專訪內容表示「不容他人置喙」一事，鄭在浩再次表明韓方立場，指稱汪的評論韓中相互尊重精神，是嚴重的外交失禮；孫衛東則回應，這是在回答記者提問過程中的發言，並非針對尹錫悅。

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