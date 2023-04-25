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    美國之音：北京為盧沙野失言打圓場 各方不買帳

    中國駐法國大使盧沙野屢次失言，終於引爆歐美政要長期怒火。（美聯社）

    中國駐法國大使盧沙野屢次失言，終於引爆歐美政要長期怒火。（美聯社）

    2023/04/25 16:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野稱前蘇聯國家非主權國家，引起一面倒撻伐。《美國之音》（VOA）25日報導，即使北京試圖打圓場降低反感，但各方仍不買帳。

    盧沙野日前在法國媒體專訪中表示，克里米亞歷史上是俄羅斯的一部分，後交由烏克蘭，「在國際法中，這些前蘇聯國家沒有實際地位，因為沒有國際協議將它們的主權國家地位具體化。」這席話引發歐美政要連番抨擊，捷克外交部長利帕夫斯基也在24日推文表示，「中國駐法大使質疑波羅的海至中亞等多國主權，若非是令人震驚的無能， 就是與國際法基礎相互矛盾的危險立場。」

    歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示，歐盟27國在24日外長會議上評估及重新校準對中國戰略，盧沙野的言論也是討論的問題之一。歐盟理事會主席米歇爾則指出，歐盟領袖將在今年6月峰會上，討論歐盟對中國的立場及與北京的未來關係。

    美國智庫「外交關係協會」研究員費克斯（Liana Fix）表示，北京已不是首次收回盧沙野的言論，但盧的發言是反映北京的「非官方思維」，仍認為俄國影響力及於前蘇聯國家。

    費克斯推測，不能排除盧沙野試圖「試水溫」，以觀察民眾和其他盟國的反應，而這起事件也凸顯歐洲對中國政策面臨挑戰。

    美國賓州大學當代中國研究中心訪問研究學者馬瑞欣（Neysun Mahboubi）指出，不論這位大使的言論是不小心脫口而出，還是得到授權的蠢言，「這種無能都令人震驚」。

    法國歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）24日出席布魯塞爾經濟暨全球研究所（Bruegel）活動時表示，當天下午盧沙野也將出席法國外交部例會，「很顯然屆時我們會非常不高興」。

    向來對中國外交政策不假辭色的立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則指控北京仿效俄國入侵烏克蘭前的行徑，並指盧沙野的說法加深各方認為中國不可能公正調停俄烏戰爭的認知。

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