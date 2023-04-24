想騙誰？中國駐法使館切割盧沙野 聲明僅有法文版

中國駐法國大使盧沙野日前受訪時口出「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞半島主權取決於如何看待這個問題」，甚至質疑訪談節目主持人「沒有讀書」等爭議性言論。（美聯社）

2023/04/24 23:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國駐法國大使館24日針對大使盧沙野失言風波發表聲明，聲稱盧的評論只是「個人觀點」，並非中國政府的政策聲明，不應被過度解讀。然而，眼尖的讀者發現，中國大使館這份聲明只有法文版，卻沒有中文版。

這是盧沙野日前發表「前蘇聯國家並無主權國地位」的言論後，中國官方首次表態。稍早前，中國外交部發言人毛寧也在例行記者會上聲稱，中國尊重各國主權獨立及領土完整，也是蘇聯解體後首先與相關國家建交的國家之一，若干媒體曲解中國在烏克蘭問題上的立場，挑撥中國與有關國家的關係，中方將對此保持警惕。

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毛寧並未直接針對盧的談話發表評論，但被外界視為間接否認盧的說法。而大使館聲明僅有法文版而無中文版，也被解讀為不想讓國內民眾發現。

盧沙野日前受訪時口出「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞半島主權取決於如何看待這個問題」，甚至質疑訪談節目主持人「沒有讀書」等爭議性言論，不僅引發波羅的海三國、烏克蘭、法國及歐盟抗議及譴責，歐洲議會議員更聯名要求法方將盧列為「不受歡迎人物」。

法國總統馬克宏24日被問到此事時，也對盧的言論不以為然，表示這些國家的疆界「不容侵犯」，「我認為一位外交官使用那種語言並不得體」。

中國駐法國大使館24日針對大使盧沙野失言風波聲稱，盧的評論只是「個人觀點」，並非中國政府的政策聲明，不應被過度解讀。然而，聲明只有法文版，卻沒有中文版。（擷取自中國駐法大使館官網）

中國駐法國大使館針對大使盧沙野失言風波聲稱，盧的評論只是「個人觀點」，並非中國政府的政策聲明，不應被過度解讀。然而，聲明只有法文版，卻沒有中文版。（擷取自中國駐法大使館官網）

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