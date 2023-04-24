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    華爾街日報：盧沙野顯露中國主權觀 打臉叩頭馬克宏

    馬克宏與習近平7日參訪廣東省委所屬的國賓館「松園」。（法新社）

    馬克宏與習近平7日參訪廣東省委所屬的國賓館「松園」。（法新社）

    2023/04/24 23:25

    〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報23日社論指出，法國總統馬克宏試圖在美國與中國間進行三角權力衡量，但進展不順。中國駐巴黎大使盧沙野宣稱依據國際法，前蘇聯國家沒有真正的主權地位，他的言論揭露了中國對主權（sovereignty）的真實觀點，不僅讓馬克宏難堪，到頭來或許他也將了解，中國正在耍弄他。

    這篇標題為「中國在歐洲問題上讓馬克宏難堪」的社論指出，中國大使盧沙野21日在法國電視節目被問及，是否認為克里米亞依國際法是烏克蘭的一部分。自蘇聯解體以來，克里米亞一直隸屬烏克蘭，但2014年遭俄國佔領併吞。

    盧沙野沒有停在克里米亞，他說：「這些前蘇聯國家沒有有效地位，如我們所說（as we say），在國際法之下，因為沒有國際協議具體化他們的主權國家地位」。「如我們所說」是很好的外交潤詞，因為能服務中國帝國利益的才是北京唯一承認的國際法。

    文章說，盧沙野在表示，許多在蘇聯解體時宣佈獨立的國家完全沒有獨立。這些包括烏克蘭、波羅的海三國、摩爾多瓦，以及喬治亞、哈薩克等中亞國家。其明顯意含俄國征服烏克蘭，或其他國家的企圖是正當的。

    波羅的海國家震怒，表示將召見中國大使。法國外交部則說，盧沙野的言論令人「驚愕」，北京應「說明是否這些言論反映其立場，我們希望實情並非如此」。

    該文指出，馬克宏在近期的北京之行向中國國家主席習近平「叩頭」，說歐洲不應在台灣問題上選邊站，他也懇求習近平利用他的影響力，調停烏俄戰爭。中國看出弱點，如今朝法國總統的懇求吐了唾沫。任何外交澄清將是騙術。

    文末說，中國想要的是讓他得以奪取任何欲染指之領土的權利，這包括台灣、日本外海與西太平洋的領土爭議性島嶼，以及與印度與其他國家的邊界土地。或許馬克宏將了解他被中國耍弄了。

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