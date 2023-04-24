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    盧沙野失言風波延燒！波羅的海3國召見中代表 歐盟6月討論對華關係

    歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）周一（24日）表示，歐盟將在今年6月開會討論未來與中國的關係。此圖為米歇爾上個月29日在歐洲議會針對北愛爾蘭「貝爾法斯特協議」25周年發表談話。（法新社）

    歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）周一（24日）表示，歐盟將在今年6月開會討論未來與中國的關係。此圖為米歇爾上個月29日在歐洲議會針對北愛爾蘭「貝爾法斯特協議」25周年發表談話。（法新社）

    2023/04/24 19:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野近期接受法國電視台受訪稱「前蘇聯國家無主權地位」，引發東歐國家不滿，波羅的海三國今（24日）召中方代表要求說法。歐盟理事會主席周一表示，歐盟將在6月開會討論未來與中國的關係。

    歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）24日在推特上寫道，已把中歐政策列入理事會6月的議程當中，屆時歐盟外交部將在歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）的主持下討論歐盟與中國之間的關係。

    綜合各家外電報導，盧沙野在台灣時間21日接受法國電視台的採訪當中提到，烏克蘭等前蘇聯國家「在國際法上毫無實質地位」，惹怒眾多歐洲國家，波羅的海三國已召見中國代表表達抗議，烏克蘭、法國、歐盟也對此言論提出批評。

    立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，將要求中國外交官說明，「中國對（蘇聯解體後成立的國家）獨立的立場是否已經改變，並且提醒他們，我們不是前蘇聯國家，而是曾遭蘇聯非法占領的國家」。愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）提到，他正設法釐清中國為何對波羅的海國家抱持這種立場或提出這種評論。

    薩克納在盧森堡舉行的歐盟外長會議上表示，波羅的海三國毫無疑問皆是主權獨立國家，也是歐盟和北約（NATO）成員國，並對盧沙野的言論感到不滿，要求中方提供一個解釋。

    波瑞爾今日在歐盟聯席會議開始前說道，對中國駐法國大使近日質疑烏克蘭等前蘇聯國家主權的言論感到「失望」。

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