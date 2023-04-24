稱前蘇聯國主權未定 盧沙野惹毛歐洲

中國駐法國大使盧沙野（路透檔案照）

2023/04/24 05:30

中國駐法大使「撒野」 波海三國抗議 法國要中方說清楚

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野廿一日接受法國LCI新聞台訪問，脫口稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，惹惱東歐國家。波羅的海三國外交部與烏克蘭大使已提出抗議，法國外交部也要中國政府出面說清楚。外媒分析，盧沙野的失言也將破壞法國總統馬克宏提出的烏克蘭和平方案。

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盧沙野除了推翻主持人質疑的「民族自決權」，還情緒失控，怒嗆主持人沒有唸過書之外，在被問到「克里米亞是否歸屬烏克蘭」時，回應說，歷史上它是俄羅斯的一部分，前蘇聯領導人赫魯雪夫將它劃給烏克蘭。他之後補充，前蘇聯國家在國際法中沒有實際地位，因為沒有國際協議來實現他們的主權地位。

法媒訪問口出狂言 一次挑釁14國

這番言論具有重大地緣政治意義，幾乎等於否定前蘇聯國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、 愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等十四國。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科廿三日強調，所有後蘇聯國家都有明確的主權地位，這在國際法中都有記載，但「俄羅斯除外，它以欺詐手段獲得了聯合國安理會的席位。」他表示，「從一個對其千年歷史一絲不苟的國家（指中國）的代表那裡，聽到荒謬的『克里米亞歷史』，這很奇怪。」

稱克里米亞歷來屬俄 烏克蘭反駁

拉脫維亞外長林克維奇斯廿二日在推特發文表示，波羅的海三國聯合召見中國大使，是為了回應盧沙野「不容外界接受的評論」。愛沙尼亞外長雷恩薩魯也直指，盧沙野的言論「虛假且錯誤解讀歷史」。

彭博報導，盧沙野的失言讓中國企圖扮演烏克蘭戰爭和平使者的努力蒙上陰影，同時也讓馬克宏企圖與中國合作建立烏俄和談架構的計畫進一步遭受外界質疑。

法國外交部廿三日發表聲明，對盧沙野的言論感到「驚愕」，重申俄羅斯併吞克里米亞違反國際法，強調「全力聲援」所有受影響的盟國，並說這些國家「在受到數十年的壓迫後」獲得獨立。至於盧沙野的言論是否代表中國政府立場，法國當局認為應該由中國政府出面說明。中國駐法國大使館和中國外交部並未予以回應。

盧沙野因強硬言行，被封為「戰狼大使」。他在訪問時談到台海問題，再次強調「是由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動。」在面對主持人提到毛澤東曾導致上百萬人喪命時，他更質疑主持人：「你有念過書嗎？」並當場批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。

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