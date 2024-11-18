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    132隻倉鼠齊力咬壞鐵籠 逃獄後在空巴貨艙逃竄航班被迫取消

    TAP葡萄牙航空一架空中巴士320飛機，日前降落在葡萄牙機場後，機組人員發現原本被關在鐵籠裡託運的132隻倉鼠，咬壞鐵籠後集體逃獄。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    TAP葡萄牙航空一架空中巴士320飛機，日前降落在葡萄牙機場後，機組人員發現原本被關在鐵籠裡託運的132隻倉鼠，咬壞鐵籠後集體逃獄。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    2024/11/18 15:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕TAP葡萄牙航空一架空中巴士320飛機，日前降落在葡萄牙機場後，機組人員發現原本被關在鐵籠裡託運的132隻倉鼠，咬壞鐵籠後集體逃獄，在貨艙內四處自由奔跑。外媒指出，事後機組人員與維修人員一起努力圍捕這些倉鼠，然而仍有16隻下落不明，這起事件也導致航班被迫取消。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月12日，地點則是在葡萄牙聖米格爾島（Sao Miguel）的蓬塔德爾加達機場（Ponta Delgada Airport），當時TAP葡萄牙航空的一架空中巴士320班機降落在這個機場，機組人員與地勤在協助搬運行李時發現，原本該待在鐵籠裡的132隻倉鼠，竟然在貨艙內四處亂竄。

    報導指出，這些倉鼠是屬於當地一間寵物店的托運對象，貨艙中還有雪貂和一些鳥類。另據消息人士透露，這些動物曾因為鐵籠「不符合安全標準」，曾被航空公司拒絕運載，後來才成功登機，沒想到最後還是因為鐵籠被咬壞倉鼠，導致發生這起飛機托運動物逃脫風波。

    根據機場表示，地勤在所有乘客拿完行李後，才開始進行倉鼠捕捉工作，雖然經過連日的捕捉，但目前仍有16隻下落不明。當地媒體表示，受到大規模倉鼠逃脫事件影響，導致該航班無法按照原定計畫前往里斯本機場，只能被迫停飛。

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