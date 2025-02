132隻倉鼠齊力咬壞鐵籠 逃獄後在空巴貨艙逃竄航班被迫取消

2024/11/18 15:04

〔即時新聞/綜合報導〕TAP葡萄牙航空一架空中巴士320飛機,日前降落在葡萄牙機場後,機組人員發現原本被關在鐵籠裡託運的132隻倉鼠,咬壞鐵籠後集體逃獄,在貨艙內四處自由奔跑。外媒指出,事後機組人員與維修人員一起努力圍捕這些倉鼠,然而仍有16隻下落不明,這起事件也導致航班被迫取消。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月12日,地點則是在葡萄牙聖米格爾島(Sao Miguel)的蓬塔德爾加達機場(Ponta Delgada Airport),當時TAP葡萄牙航空的一架空中巴士320班機降落在這個機場,機組人員與地勤在協助搬運行李時發現,原本該待在鐵籠裡的132隻倉鼠,竟然在貨艙內四處亂竄。

報導指出,這些倉鼠是屬於當地一間寵物店的托運對象,貨艙中還有雪貂和一些鳥類。另據消息人士透露,這些動物曾因為鐵籠「不符合安全標準」,曾被航空公司拒絕運載,後來才成功登機,沒想到最後還是因為鐵籠被咬壞倉鼠,導致發生這起飛機托運動物逃脫風波。

根據機場表示,地勤在所有乘客拿完行李後,才開始進行倉鼠捕捉工作,雖然經過連日的捕捉,但目前仍有16隻下落不明。當地媒體表示,受到大規模倉鼠逃脫事件影響,導致該航班無法按照原定計畫前往里斯本機場,只能被迫停飛。

