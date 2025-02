川普任命卡爾擔任FCC主席 大讚是「言論自由捍衛者」

2024/11/18 15:50

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統當選人川普(Donald Trump)今日宣布,聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission,FCC)主席將由45歲資深委員卡爾(Brendan Carr)擔任,並稱他為「言論自由的捍衛者」。

根據《路透》報導,川普在聲明中表示,共和黨籍FCC資深委員卡爾是言論自由的捍衛者,反對扼殺美國人民自由的監管機制,強調「他將終結美國就業創造者和創新者的監管攻擊,並確保聯邦傳播委員會為美國鄉村地區提供服務」。

卡爾在社群平台「X」回應川普的提名,「謝謝川普總統,我很榮幸擔任FCC主席,現在我們要開始工作了」,隨後又發文表示,「我們必須瓦解壟斷者的審查機制,恢復美國人的言論自由權利」。

卡爾於2017年受川普任命為FCC主席,也在拜登擔任總統期間再度獲得提名連任。他公開支持新政府規範蘋果、Meta、Google與微軟等大型科技業,並懲罰帶有政治偏見的電視網路。FCC是受國會監督的獨立機構,負責監管國內和國際通訊事務,確保通信產品的安全性及公共利益。

