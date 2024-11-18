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    川普任命卡爾擔任FCC主席 大讚是「言論自由捍衛者」

    美國聯邦傳播委員會候任主席卡爾（Brendan Carr）。（法新社資料照）

    美國聯邦傳播委員會候任主席卡爾（Brendan Carr）。（法新社資料照）

    2024/11/18 15:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）今日宣布，聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission,FCC）主席將由45歲資深委員卡爾（Brendan Carr）擔任，並稱他為「言論自由的捍衛者」。

    根據《路透》報導，川普在聲明中表示，共和黨籍FCC資深委員卡爾是言論自由的捍衛者，反對扼殺美國人民自由的監管機制，強調「他將終結美國就業創造者和創新者的監管攻擊，並確保聯邦傳播委員會為美國鄉村地區提供服務」。

    卡爾在社群平台「X」回應川普的提名，「謝謝川普總統，我很榮幸擔任FCC主席，現在我們要開始工作了」，隨後又發文表示，「我們必須瓦解壟斷者的審查機制，恢復美國人的言論自由權利」。

    卡爾於2017年受川普任命為FCC主席，也在拜登擔任總統期間再度獲得提名連任。他公開支持新政府規範蘋果、Meta、Google與微軟等大型科技業，並懲罰帶有政治偏見的電視網路。FCC是受國會監督的獨立機構，負責監管國內和國際通訊事務，確保通信產品的安全性及公共利益。

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