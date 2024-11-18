NASA完成雙子衛星建造 明年升空探測太空天氣

美國NASA「TRACERS」雙子衛星的太空任務概念圖。圖中展示兩顆探測衛星在地球軌道上編隊飛行，將穿越地球磁層極區邊緣，研究太陽風與地球磁場的交互作用。（圖擷取自千禧太空系統公司）

2024/11/18 15:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）重要任務再傳捷報！耗資數億美元的「雙重重聯與邊緣電漿動力學探測衛星」（TRACERS）計畫，日前完成兩顆探測衛星建造，預計2025年4月升空，將深入研究太陽風與地球磁層的交互作用，為人類應對太空天氣威脅開啟新篇章。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這對雙子衛星由波音集團旗下的千禧太空系統公司（Millennium Space Systems）打造，於今年10月完工。專案執行長克萊恩施密特（Skyler Kleinschmidt）表示，團隊克服重重挑戰，展現驚人的執行力，目前正緊鑼密鼓進行最後階段測試。

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TRACERS任務的核心目標，是揭開「磁重聯」的神秘面紗。這種發生在太陽風與地球磁層相遇處的自然現象，會產生巨大能量，不僅能在兩極激發絢麗極光，更可能對地球造成重大影響。NASA表示，隨著人類對科技的依賴與日俱增，太空天氣引發的電網中斷、衛星通訊干擾，甚至太空人安全威脅等問題，都讓這項研究變得格外重要。

為了捕捉磁重聯的瞬息萬變，兩顆衛星將採取前後追蹤的編隊飛行方式，穿越地球南北極的磁場開口區域（極區邊緣），透過比對即時數據，解開太空天氣生成之謎。任務計畫主持人、愛荷華大學的邁爾斯（David Miles）博士表示，看到衛星和儀器順利組裝完成，整個團隊都充滿期待。

目前TRACERS已通過關鍵性審查，正式進入發射前的最後準備階段。兩顆衛星將運往加州范登堡太空軍事基地，進行發射載具的整合作業。這項由NASA太陽物理探索計畫辦公室監督的任務，預計將為太空天氣預報帶來突破性進展。

「TRACERS」任務的其中一顆探測衛星，正安置在千禧太空系統公司無塵室的支撐架上進行組裝測試。衛星外部覆蓋隔熱層，內部搭載多項精密探測儀器。（圖擷取自千禧太空系統公司）

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