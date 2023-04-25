裝傻？使館偷刪盧沙野訪問 中國外交部：不瞭解這情況

中國駐法國大使盧沙野受訪時稱「前蘇聯國家並無主權國地位」，引發國際輿論譁然，失言風波越演越烈。（路透）

2023/04/25 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野前幾天受訪時稱「前蘇聯國家並無主權國地位」，引發國際輿論譁然，失言風波越演越烈，近80名歐洲議會議員聯名要求法國驅逐盧沙野，事後中國駐法國大使館微信帳號悄悄刪除盧沙野訪問全文；中國外交部被問到此事時，僅稱不瞭解這個情況。

綜合媒體報導，中國駐法大使館24日早上以中文、法文兩版本，將盧沙野的採訪全文發佈在使館的微信公眾號，但採訪全文到了中午已被刪除，在中國外交部例行記者會上，有記者提問：「中國駐法國大使的採訪全文刊登在使館網站上，隨後又被刪除了。你知道刪除的原因嗎？盧大使言論的哪部分是有問題的？」對此，中國外交部發言人毛寧表示：「我不瞭解你提到的情況。」

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中國外交部發言人毛寧也在例行記者會上聲稱，中國尊重各國主權獨立及領土完整，也是蘇聯解體後首先與相關國家建交的國家之一，若干媒體曲解中國在烏克蘭問題上的立場，挑撥中國與有關國家的關係，中方將對此保持警惕。

盧沙野日前受訪時口出「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞半島主權取決於如何看待這個問題」，不僅引發波羅的海三國、烏克蘭、法國及歐盟抗議及譴責，歐洲議會議員更聯名要求法方將盧列為「不受歡迎人物」。

連法國總統馬克宏也批盧，表示這些國家的疆界「不容侵犯」，「我認為一位外交官使用那種語言並不得體」。

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