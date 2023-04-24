為中國可能犯台作準備 美菲軍演觸及菲律賓北部島嶼

美菲一年一度的「肩並肩」軍事演習首次在呂宋島北部戰略要地的島嶼進行演習，包括菲律賓北部離台灣最近的偏遠島嶼之一巴丹島。圖為美軍士兵在蘇比克灣港區收折美、菲兩國國旗。（法新社）

2023/04/24 16:54

〔編譯楊芙宜／台北報導〕英國金融時報今（24）日報導，菲律賓於上週末甫在巴丹（Batan）舉辦美國和菲律賓軍隊抵禦侵略者的演習，這是兩個盟國30多年來最大聯合軍演一部分，尋求加強軍事關係以應對日益強硬的中國；台灣距離巴士海峽以北僅200公里已成為中美地緣政治競爭的導火線，巴丹島正被重新定義為雙方都可能爭奪的「關鍵地形」戰爭。

報導指出，一旦未來中國欲以武力犯台、引發台海軍事衝突，這些菲律賓北部偏遠島嶼可能變成前線。這是美菲一年一度的「肩並肩」軍事演習首次在呂宋島北部戰略要地的島嶼進行演習。上週五和週六，美菲兩軍在鄰近的領富加島（Fuga）、卡拉顏島（Calayan）舉行了類似的空襲演習。

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報導說，作為備戰一環，美國和菲律賓的數百名海軍陸戰隊和士兵被空運到高原草地，以練習掌控制高地域以對抗可能入侵者。一艘美國陸軍兩棲登陸艇正在調查海灘是否適合卸下海馬士（HIMARS）高機動性多管火箭系統，以阻止敵艦進入海灣。海馬士移動式火箭系統在烏克蘭戰爭中發揮了重要作用。

報導引述美國陸軍第25步兵師指揮官瑞安（Joseph Ryan）少將指出，先前，菲律賓不太願意表現出保衛其整個領土的意願，「但現在有了更多理由。我認為這在很大程度上是中華人民共和國的潛藏危害本質」。

瑞安指出，「我們正在將我們的部署擴大到接近台灣的這個南海島嶼，美軍藉此正展現幫助我們盟友和夥伴的意願，這應該向中國發出訊號，表明我們是認真的」。

報導說，菲美聯合演習擴大到菲律賓北部島嶼是小馬可仕總統重振菲律賓與美國軍事聯盟努力的一部分。小馬可仕在4月稍早根據美菲雙邊「加強國防合作協議」（EDCA），允許美軍進入另外4個菲律賓軍事基地，中國對此一轉變感到震驚。

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