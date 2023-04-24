公車上狠捅華裔女7刀 美國婦人稱︰少一個毀滅我們國家的中國人

美國印第安那州一名56歲婦女戴維斯（Billie R. Davis），於今年1月在公車上，毫無預警拿刀猛刺一名18歲華裔女大學生7刀，只因她認為這名女大生是一個「中國人」。（美聯社）

2023/04/24 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕近年來全球各地反中、仇中情緒日益增加，連帶影響各國華裔人士形象，甚至危及生命安全。美國印第安那州一名56歲婦女戴維斯（Billie R. Davis），於今年1月在公車上，毫無預警拿刀猛刺一名18歲華裔女大學生7刀後遭當場逮捕，事後她聲稱認為女大生是「中國人」，更認為自己的犯案行為「能少一個毀滅我們國家的人」。

綜合外媒報導，這起事件發生在今年1月11日，戴維斯使用折疊刀猛刺來自印州卡梅爾（Carmel）的18歲印第安納大學華裔女生，這名女大生的頭頂當場被連刺了7刀，緊急送醫後平安救回一命，而戴維斯則是被當場逮捕。報導指出，一名看過公車監控錄影的警方指稱，襲擊發生前，這2名女性並沒有任何互動。

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根據警方筆錄證詞，戴維斯被捕後向警方坦承，自己之所以企圖殺害這名華裔女大生，是因為認定對方是一名「中國人」，甚至還為她犯下的罪刑指稱，「這樣就能少了一個毀滅我們國家的人」。不過據檢警指出，被害者是華裔美國人，因此國籍算是美國人而非中國人。

根據法庭紀錄，戴維斯被捕後，被控謀殺未遂和嚴重毆打，不過她1月時對這些指控拒不認罪。又經過數月的偵查後，她於本月20日在艾凡斯維爾（Evansville）被聯邦大陪審團起訴，除了被控謀殺未遂，還有因被害人的「種族與國籍」故意傷害對方的仇恨犯罪。

對此，戴維斯的辯護律師道格爾（Kyle Dugger）則向法庭辯駁，指出她有長期的嚴重精神疾病史，哪怕在事發當天都仍在尋求協助管理病情，並提到她被警方偵訊時面臨「極度混亂」、「不知為何會被監禁」，甚至還在牢中產生幻覺。另外，與她親近的鄰居親友也都沒人記得，她曾表達過種族主義思想或參與仇恨之類的言論。

美國近年針對亞裔、華裔的仇恨犯罪快速增加，根據紐約市警局的統計資料，單是紐約市針對這些族群發起的暴力事件，就從2020年的28件暴增到2021年的131件，且這僅是有報案列入統計的案件。

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