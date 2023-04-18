逃離中共高壓統治 中國人尋自由 冒險偷渡赴美激增

隨著習近平邁入第三任期，政治壓迫只會更加令人窒息，為逃離中共高壓統治，愈來愈多中國人不惜冒著生命危險，從拉丁美洲跋山涉水，試圖進入美國尋求自由。（路透檔案照）

2023/04/18 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕華爾街日報十六日報導，為逃離中共高壓統治，愈來愈多中國人不惜冒著生命危險、花費數萬美元，攜家帶眷從拉丁美洲跋山涉水，試圖進入美國尋求自由。據聯合國難民署統計，二○一二年底中國國家主席習近平尚未掌權時，在全球各地尋求庇護的中國人共有一萬五三六二人，至二○二二年中增至將近八倍的十一萬六八六八人。

從拉美跋山涉水 試圖從美南方入境

報導指出，在習近平統治下，中國的私部門緊縮、被迫裁員，企業家紛紛出走，其他人則擔心，隨著習近平邁入第三任期，政治壓迫只會更加令人窒息。選擇從拉丁美洲入境美國的中國人，通常是低收入、低教育程度、低技能，難以取得美國簽證者，其中許多人在武漢肺炎疫情期間失去工作，或曾因批評中共、習近平或聲援香港民主運動而遭遇政治暴力創傷。

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光是今年前三個月，就有三八五五名中國移民穿越約九十六公里、連接南美和中美洲的危險叢林「達連隘口」（Darien Gap），翻山越嶺來到美國南方邊界，中國人已成為利用這條路徑自哥倫比亞抵達巴拿馬的第四大族群。根據巴拿馬公布的資料，二○二二年全年的中國移民共有二○○五人，而二○一○至二一年間僅有三七六人。

穿越達連隘口要花數日之久，沿途是滿地泥濘的叢林、水深及胸的河流，鮮少有乾淨水源，而且蚊蟲肆虐，部分路段甚至瀰漫腐臭味。

美海關近期逮捕中國人 超過4千名

據國際移民組織（IOM）統計，去年接獲在達連隘口的死亡通報共有卅六人，實際人數可能更多。去年十月至今年二月，美國海關與邊境保護局（CBP）在美國西南部邊界逮捕四二七一名中國籍人士，是前一年同期的十二倍。

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