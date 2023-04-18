為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    逃離中共高壓統治 中國人尋自由 冒險偷渡赴美激增

    隨著習近平邁入第三任期，政治壓迫只會更加令人窒息，為逃離中共高壓統治，愈來愈多中國人不惜冒著生命危險，從拉丁美洲跋山涉水，試圖進入美國尋求自由。（路透檔案照）

    隨著習近平邁入第三任期，政治壓迫只會更加令人窒息，為逃離中共高壓統治，愈來愈多中國人不惜冒著生命危險，從拉丁美洲跋山涉水，試圖進入美國尋求自由。（路透檔案照）

    2023/04/18 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕華爾街日報十六日報導，為逃離中共高壓統治，愈來愈多中國人不惜冒著生命危險、花費數萬美元，攜家帶眷從拉丁美洲跋山涉水，試圖進入美國尋求自由。據聯合國難民署統計，二○一二年底中國國家主席習近平尚未掌權時，在全球各地尋求庇護的中國人共有一萬五三六二人，至二○二二年中增至將近八倍的十一萬六八六八人。

    從拉美跋山涉水 試圖從美南方入境

    報導指出，在習近平統治下，中國的私部門緊縮、被迫裁員，企業家紛紛出走，其他人則擔心，隨著習近平邁入第三任期，政治壓迫只會更加令人窒息。選擇從拉丁美洲入境美國的中國人，通常是低收入、低教育程度、低技能，難以取得美國簽證者，其中許多人在武漢肺炎疫情期間失去工作，或曾因批評中共、習近平或聲援香港民主運動而遭遇政治暴力創傷。

    光是今年前三個月，就有三八五五名中國移民穿越約九十六公里、連接南美和中美洲的危險叢林「達連隘口」（Darien Gap），翻山越嶺來到美國南方邊界，中國人已成為利用這條路徑自哥倫比亞抵達巴拿馬的第四大族群。根據巴拿馬公布的資料，二○二二年全年的中國移民共有二○○五人，而二○一○至二一年間僅有三七六人。

    穿越達連隘口要花數日之久，沿途是滿地泥濘的叢林、水深及胸的河流，鮮少有乾淨水源，而且蚊蟲肆虐，部分路段甚至瀰漫腐臭味。

    美海關近期逮捕中國人 超過4千名

    據國際移民組織（IOM）統計，去年接獲在達連隘口的死亡通報共有卅六人，實際人數可能更多。去年十月至今年二月，美國海關與邊境保護局（CBP）在美國西南部邊界逮捕四二七一名中國籍人士，是前一年同期的十二倍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播