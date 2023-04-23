福建運彩「球卡出口」疑作弊 主辦方竟稱是「天氣影響」

福建地方運彩近日開獎落球時有球「卡在出口」，被不少中國網友質疑開獎作弊。今日福建運彩工作人員回覆竟稱球卡住是「天氣原因」。（圖擷取自微博）

2023/04/23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國社群媒體近日流傳一段福建地方運動彩券開獎影片，片中開獎機落球時居然有球「卡在出口」，被不少中國網友質疑開獎作弊。今（23）日福建運彩工作人員回覆竟稱球卡住是受「天氣原因」影響。

綜合中國媒體報導，4月12日福建地方電視台播出地方性運彩「31選7」的開獎直播，開獎過程原先一切順利，直到開出第四顆球「01」號時，球直接卡在落球斜坡上，連帶堵住後續的三顆球。最後當期的一等獎無人中獎，二等獎兩注中獎。畫面在中國各大社群媒體流傳，有網友就稱這「不牛頓」。

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隨著事件不斷發酵，今日福建運彩中心出面回應，然而其答覆再次引發話題，福建運彩中心的工作人員在接受網媒《上游新聞》採訪時表示，開獎用球卡住是小概率事件，且可能是「天氣原因」，「這個結論是一種分析出來的可能，也可能是多種原因造成的」。而福建體育局直屬機關紀委則表示將對此事件進行核查。

網友對福建運彩中心的回覆不以為然，紛紛表示「麻煩編一個有點技術含量的理由」、「地方性的運彩水更深」、「這我懂，量子力學」、「只有作假是真的」。

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