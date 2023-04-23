為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對中鷹派大將 美前國安顧問波頓月底訪台

    美國知名的對中鷹派人士、前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）4月底將訪問台灣，料將成為首位訪台、有意競逐2024年美國總統的政界人士。 （美聯社）

    美國知名的對中鷹派人士、前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）4月底將訪問台灣，料將成為首位訪台、有意競逐2024年美國總統的政界人士。 （美聯社）

    2023/04/23 14:46

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據自由亞洲電台報導，美國知名的對中鷹派人士、前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）4月底將訪問台灣，料將成為首位訪台、有意競逐2024年美國總統的政界人士。

    波頓1月已宣布將參選共和黨下一屆總統提名人。波頓辦公室表示，他即將在台北舉辦的2場支持台獨的團體主辦的活動中發表演講，首場是4月29日在世界台灣人大會上的主題演講《在台灣維持長期和平與安全》，另一場則是5月1日台灣人公共事務協會40週年晚宴的主題演說。

    波頓此行正值美中面臨外交關係最為緊張的時刻，台灣處於激烈衝突的中心，而美台官員的會面一直在激化雙邊關係，北京聲稱這些事件破壞了其所謂的一中政策。

    波頓長期以來一直主張對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家。雖然他競選總統的機會被認為很渺茫，但他對中國的立場在政治上被一些人視為是明智的。內華達大學拉斯維加斯分校研究東亞政治的助理教授王宏恩表示，美國目前的民調顯示，美國選民對中國的負面看法正在增加，對台灣的支持也在增加。

    王宏恩指出：「波頓作為總統候選人訪問台灣具有2個重要意義：首先，可能有助於他在黨內初選中獲勝；其次，此行反映出了台灣問題對各政黨的支持者的重要性。」

    報導說，波頓不會是唯一訪台的備受關注的共和黨人。據華盛頓的分析人士說，另1位被認為有有意參選總統的前副總統彭斯（Mike Pence）將在6月訪台。此外，維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）也即將先於波頓訪問台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    波頓：戰略模糊已過時 區域安全對話應納入台灣
    2022/07/01 08:00

    波頓：戰略模糊已過時 區域安全對話應納入台灣
    中國霸凌民主盟友 波頓要澳洲硬起來
    2020/07/03 21:05

    中國霸凌民主盟友 波頓要澳洲硬起來

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    波頓籲美國全面外交承認台灣 加強對中國施壓
    2020/07/03 06:40

    波頓籲美國全面外交承認台灣 加強對中國施壓
    「友台派」波頓被火 學者：北京沒什麼好慶祝的
    2019/09/12 11:13

    「友台派」波頓被火 學者：北京沒什麼好慶祝的
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播