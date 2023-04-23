對中鷹派大將 美前國安顧問波頓月底訪台

美國知名的對中鷹派人士、前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）4月底將訪問台灣，料將成為首位訪台、有意競逐2024年美國總統的政界人士。 （美聯社）

2023/04/23 14:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據自由亞洲電台報導，美國知名的對中鷹派人士、前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）4月底將訪問台灣，料將成為首位訪台、有意競逐2024年美國總統的政界人士。

波頓1月已宣布將參選共和黨下一屆總統提名人。波頓辦公室表示，他即將在台北舉辦的2場支持台獨的團體主辦的活動中發表演講，首場是4月29日在世界台灣人大會上的主題演講《在台灣維持長期和平與安全》，另一場則是5月1日台灣人公共事務協會40週年晚宴的主題演說。

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波頓此行正值美中面臨外交關係最為緊張的時刻，台灣處於激烈衝突的中心，而美台官員的會面一直在激化雙邊關係，北京聲稱這些事件破壞了其所謂的一中政策。

波頓長期以來一直主張對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家。雖然他競選總統的機會被認為很渺茫，但他對中國的立場在政治上被一些人視為是明智的。內華達大學拉斯維加斯分校研究東亞政治的助理教授王宏恩表示，美國目前的民調顯示，美國選民對中國的負面看法正在增加，對台灣的支持也在增加。

王宏恩指出：「波頓作為總統候選人訪問台灣具有2個重要意義：首先，可能有助於他在黨內初選中獲勝；其次，此行反映出了台灣問題對各政黨的支持者的重要性。」

報導說，波頓不會是唯一訪台的備受關注的共和黨人。據華盛頓的分析人士說，另1位被認為有有意參選總統的前副總統彭斯（Mike Pence）將在6月訪台。此外，維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）也即將先於波頓訪問台灣。

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