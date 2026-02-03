中研院院士丘成桐驚爆「密切接觸」艾普斯坦 幫中國這件事！

美國司法部公布一份文件，揭露華裔美籍知名數學家、我國中研院院士丘成桐，曾與已故淫魔富商愛普斯密切接觸。（資料照）

美國司法部上週五（1月30）公布一份文件，揭露華裔美籍知名數學家、我國中研院院士丘成桐，曾與已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）密切接觸，試圖「協助」中國的清華大學在美國波士頓設立分校，引發外界熱議。

哈佛校刊《The Harvard Crimson》近日引述美司法部上週五披露的文件報導，前哈佛大學教授、現任北京清華大學丘成桐數學科學中心主任的丘成桐，2016年與艾普斯坦頻繁接觸，幫忙與哈佛校友兼主要捐助人、香港晨興集團共同創辦人陳樂宗牽線，商討清大在波士頓設立分校的事

最新公開的文件顯示，丘成桐和艾普斯坦有10多次電郵來往，早在2016年4月，丘成桐就在電郵中告訴艾普斯坦的助理，說清大正認真考慮在美國設立分校；約莫1個月後，丘成桐促成艾普斯坦在紐約會見了時任清大校長邱勇，邱勇也邀請艾普斯坦在當年10月訪問清大，但文件並未說明艾普斯坦是否有真的去北京參訪清大。

丘成桐還曾發了一封標註「機密」的電郵，當中擬定了清大波士頓分校的初步計畫；同年他將陳樂宗介紹給艾普斯坦，說陳樂宗是潛在出資者，很想見艾普斯坦一面。同年12月，丘成桐順利促成艾普斯坦與陳樂宗在哈佛校內的餐廳「Parsnip」（現已關門熄燈）來了一場餐會，討論清大波士頓分校的事，但最終該提案沒能實現。

此外，文件也提到香港陳氏兄弟捐款哈佛的事。陳樂宗是前恒隆集團董事長陳啟宗胞弟，兄弟倆1986年共同創立晨興集團；2014年，晨興基金會向哈佛大學公共衛生學院捐贈3.5億美元，成為該校史上第二大筆捐款，學院還更名為「陳曾熙公共衛生學院」（Harvard T.H. Chan School of Public Health），紀念陳氏兄弟的父親陳曾熙。公開文件指控，捐款推動了七大中國機構的合作，包括培訓來自新疆生產建設兵團的官員，質疑其協助中國在美國學術界發揮影響力。

這件事情引發爭議的是，艾普斯坦爆出性犯罪醜聞，哈佛大學2008年就對外聲稱已與艾普斯坦斷絕關係，但其實有不少哈佛教授仍持續與艾普斯坦保持接觸，丘成桐就是其中一人。而丘成桐去年11月還聲稱，他與艾普斯坦唯一的接觸是透過他在哈佛的同事、數理生物學家諾瓦克（Martin Nowak），他自己對艾普斯坦的背景完全不了解，但新文件狠狠戳破其謊言。《The Harvard Crimson》有向丘成桐和陳樂宗求證，但到現在都還沒獲得回應。

對此，香港作家陶傑今天（3日）在臉書發文嘲諷，「去年川普強力鎮壓哈佛大學，引起美國學術左膠譴責，左膠又力迫公佈艾普斯坦文件，以為能迫出川普與幾個女童上床的照片。哪知卻倒逼出了哈佛此宗有點腥腐味的醜聞，令知識精英啞口無言。更證明我在光明頂後期的至理名言：Follow the money。將所有的大愛包容的道德外衣、學術襯衫、DEI胸圍、Woke牌三角褲一把通通扒清光，警幻仙子反照風月鑑，你看到的並非像秦可卿或瑪麗蓮夢露般的玉帛胴體，而是一具髑髏。」

他接著酸：「不幸中的大幸，是該『中美哈清教育交流』並無成事。清華大學若建成波士頓校園，由北京輸送過來大量長髮披肩的窈窕學術尖子，艾普斯坦隨同丘教授來到新校園，色迷迷的逐個interview，親驗新貨上市，第一時間將各張美腿香肩的玉照Menu，WhatsApp給柯林頓、歐巴馬、安德魯王子、蓋茨，排名不分先後，當然還少不了川普啦，真不知人間何世矣。」

