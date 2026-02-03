美中艦船同現身阿拉伯海 中國「大洋一號」科考船被曝可能接近美「林肯號」航艦

中國深海研究船「大洋一號」於2007年8月10日停泊在香港海洋碼頭。（法新社檔案照）

香港南華早報3日報導，在美國因伊朗局勢緊張而大幅強化中東軍事部署之際，一艘中國海洋科考船「大洋一號」被發現近期在阿拉伯海水域活動，甚至可能接近美國海軍「林肯號」航空母艦。

隸屬史丹福大學的海事分析組織「SeaLight」指出，中國的「大洋一號」自去年12月19日以來，一直在印度以西的阿拉伯海進行勘測作業。

專精於公開來源情報的獨立軍事觀察員「MenchOsint」在社群媒體發文表示，這艘科研船可能曾在「林肯號」航艦附近水域活動。該觀察員分析「大洋一號」的歷史航跡數據後認為，其作業區域接近該美軍航艦，但兩者間的確實距離並不清楚。

「大洋一號」是中國第一艘現代化的綜合性遠洋科學研究船，配備先進的海底成像系統，可進行即時海底測繪，並能監測異常海洋聲響，同時擁有衛星通訊與無線網路設備。

美方先前以伊朗鎮壓抗議者、推動核計畫，以及被指控威脅區域穩定為由，強化在該地區的海軍部署。「林肯號」航艦今年1月中旬原在南海航行，隨後被重新調派至中東。

根據追蹤網站「Maritime Traffic」的數據，截至2月1日，這艘中國科研船仍在阿拉伯半島、印度及巴基斯坦外海的阿拉伯海活動。數據顯示，自1月27日以來，該船已向南航行約171海里（近320公里），遠離伊朗海岸。

中國官媒新華社報導，「大洋一號」服役40年來已執行27次海洋科學考察。中國國家海洋局2月2日表示，該船即將進行重大升級，包括安裝遙控水下載具，以因應未來的深海資源調查與開發。

近年來，中國隨著海外利益擴張，已將新型科研船廣泛部署於多片海域。根據「Magic Port」追蹤數據顯示，「大洋一號」於去年11月從青島啟航，12月初停靠廈門港，12月11日離開新加坡後進入印度洋。

面對美伊危機，中國外長王毅1月15日與伊朗外長阿拉奇通電話時強調，北京反對「在國際關係中使用或威脅使用武力」，並警告世界不應重回「叢林法則」。他並表示，中方願在透過對話化解分歧方面發揮「建設性作用」。中國與伊朗自2016年建立「全面戰略夥伴關係」。

