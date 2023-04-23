有輪4連發！ 俄軍「矢車菊」迫擊砲上陣

2B9「矢車菊」82毫米迫擊砲。（圖擷取自俄羅斯國防部網站）

2023/04/23 16:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部發布消息稱，俄西部軍區在烏克蘭的「特別軍事行動」中，動用了蘇聯時代的82毫米口徑2B9型「矢車菊」（Vasilek）自動迫擊砲編組，可以打擊距離戰鬥接觸線5公里的敵人。

《衛星通訊社》23日報導，根據俄國防部公布的畫面，編組人員使用搭載「矢車菊」迫擊砲的MT-LB履帶式牽引車抵達火力陣地。在佔領陣地並瞄准後，迫擊砲向情報顯示敵方準備增兵的一個方向，齊射4枚砲彈。

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報導稱，俄國砲兵使用「游牧迫擊砲」戰術，即迅速改變火力陣地。他們還在無人機幫助下，開展火力校正，打擊目標的速度和精準度都非常高。

為提高編組的機動性和隱蔽性，迫擊砲被安裝在MT-LB多用途履帶車上。履帶式底盤允許編組既可以在公路上佔據陣地，也可以越野行駛，與此同時，佔據火力陣地和開火只需要幾分鐘。

俄國防部消息稱：「82毫米口徑的自動迫擊砲每分鐘可發射最多120枚砲彈，還可沿平直軌跡開火。即使在自動模式下，迫擊砲的射擊準確度也非常高。砲手還在開展反砲兵作戰，摧毀敵人的迫擊砲和火砲編隊。」

迫擊砲是一種砲身短、射角大，彈道弧線高，以座鈑承受後座力，大多採用砲口裝填（中小口徑採用砲口裝填，大口徑採用尾端裝填）、發射帶尾翼彈的曲射滑膛火炮。不過，蘇聯研製的「矢車菊」迫擊砲，不僅採用獨特的彈夾供彈，而且能夠平射反裝甲，是迫擊砲界一股不一樣的技術流派。

「矢車菊」的缺點也極為突出，其中最令人垢病的，莫過於此炮的射擊精度實在太差。其最大射程散布為1/100，遠低於傳統82/120毫米迫擊砲1/150的指標。加之該砲超高的爆發射速，因此要想達到同樣的射擊效果，「矢車菊」的耗彈量將遠超傳統結構的迫擊砲。因此，「矢車菊」在前蘇聯只是曇花一現的裝備了10餘年，隨即被傳統迫擊砲所取代。

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