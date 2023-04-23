畫面曝光！ 俄TOR-M1梅利托波爾翻覆

俄軍TOR-M1短程防空飛彈車從拖板車上滑落，結果整輛防空飛彈車橫躺在路面上。（圖擷自推特）

2023/04/23 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，時常有俄軍出包的消息在推特流出，有消息指出俄軍TOR-M1短程防空飛彈車從拖板車上滑落，結果整輛防空飛彈車橫躺在路面上的照片。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出照片，照片的地方是梅利托波爾俄羅斯佔領區的某處，有輛TOR-M1短程防空飛彈車橫躺在路面上，「@NOELreports」在推文中表示「俄軍TOR-M1短程防空飛彈車在梅利托波爾翻覆。」

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俄羅斯近日開始大力整頓內部安全機構，國營媒體《塔斯社》（TASS）19日報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）以及聯邦內務部（MVD）國內安全總局過去幾週已突擊莫斯科數區的警察局，一名俄國消息人士向該智庫透露，已有數名警官被捕接受調查。

Russian TOR air defense system overturned in Melitopol. pic.twitter.com/1YuKSQv5MP — NOËL ???????? ???????? （@NOELreports） April 21, 2023

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