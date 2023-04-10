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    美監聽盟友軍事機密文件外洩 南韓：將進行必要溝通

    美國五角大廈。（美聯社檔案照）

    美國五角大廈。（美聯社檔案照）

    2023/04/10 08:06

    〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體近日發布了幾份美國情報單位的軍事機密文件，引發國際關注，外洩文件中，除了有關烏俄戰爭，還包括美國監聽南韓等盟友對於軍援烏克蘭的內容，南韓官員表示，將與美國進行必要的溝通，並討論因機密文件外洩所引發的問題。

    綜合外媒報導，外洩機密文件中，有份未註明日期、針對南韓政府的監聽內容顯示，南韓高級官員內部討論美國向首爾施加壓力，以幫助向烏克蘭提供武器的內部討論的細節，以及美方的要求與南韓政府政策相左的討論。

    目前美國司法部已著手調查洩密事件，對此，五角大廈拒絕評論檔案的真實性。而南韓總統辦公室官員表示，將與美國進行必要的溝通，政府將審查涉及其他國家的先例和案例。但對於媒體追問美國間諜活動、洩露文件中的細節，該名官員均拒絕證實。

    路透報導，南韓已同意出售砲彈以幫助美國補充其庫存，並堅稱「最終用戶」應該是美軍。但在南韓政府內部出現歧見。韓國高級官員擔心美國會將他們轉移到烏克蘭。

    南韓總統尹錫悅曾表示，法律禁止向捲入衝突的國家提供武器，這使得向烏克蘭運送武器變得困難。根據韓國官方立場，韓國只向烏克蘭提供防彈衣、防毒面具等非致命性軍事援助。

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