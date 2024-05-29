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金正恩譴責南韓軍演 罕見鼓勵衛星團隊「不退縮」

北韓領導人金正恩28日譴責南韓軍演是無法容忍的「玩火」行徑，「無法坐視不理」。（法新社）

北韓領導人金正恩28日譴責南韓軍演是無法容忍的「玩火」行徑，「無法坐視不理」。（法新社）

2024/05/29 14:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓空軍27日展開攻擊機群編隊飛行及打擊演習，反制北韓再度發射軍事偵察衛星的計劃。北韓領導人金正恩28日譴責此舉是無法容忍的「玩火」行徑，「無法坐視不理」。

《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部自27日下午1時許開始，派出約20架戰機，包括F-35A、F-15K、KF-16等，在中部地區近兩韓邊境以南，進行編隊飛行及打擊演習。

金正恩28日訪問北韓國防科學院時，針對上述事件表示，擁有軍事偵察衛星是維護自主權利的鬥爭，也是捍衛國家主權、進行正當防衛不可或缺的首要任務。金正恩怒批，南韓「傀儡」們辯稱北韓發射偵察衛星是挑釁，為展現其所謂「強大的作戰能力和意志」，進行了攻擊機群編隊飛行及打擊演習。

金正恩譴責表示，南韓膽敢用戰爭武器威脅北韓主權，這明顯是不能坐視不管的危險挑釁，也是激怒北韓的主權侵犯行為、無法容忍的「玩火」行為。北韓將採取絕對且具壓倒性的果斷行動，確實行使自衛權，應對南韓「軍痞」的妄動。

金正恩強調，透過行使軍事報復權以守護國家主權和領土完整，是「憲法」和其他法律所認可共和國武裝力量的首要使命，必須確保具有壓倒性的作戰意志和能力持久化，讓敵對勢力放棄使用武力的念頭。

此外，金正恩還公開提及27日晚間偵察衛星發射失敗一事，他非但沒有怪罪相關人員，反而給予了鼓勵。金正恩表示，本次發射因一級推進器異常，引起自爆而失敗，雖未能達到預期目標，但同志們不能退縮，而是要迎難而上，在失敗中獲取更大的發展。

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