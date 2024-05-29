太原車站「仙女衣不蔽體」 中國網友公審痛斥「大張旗鼓裸露」

中國山西太原火車站候車廳1幅壁畫近日突然受到關注，原因是畫中的「仙女」們衣不蔽體。（圖片擷自微博）

2024/05/29 12:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西太原火車站候車廳1幅壁畫近日突然受到關注，原因是畫中的「仙女」們衣不蔽體。1名中國女網友發文批評畫作「十分不雅」，擔心會對兒童產生不良影響，引發熱烈討論。

據《上游新聞》報導，該名中國女網友在社群媒體上表示，當天出差途經太原火車站時，偶然抬頭發現了候車廳上方的壁畫；但她越看越覺得不對勁，原來是壁畫上的女性都沒有穿著上衣，讓她感嘆「如此大張旗鼓地將隱私部位裸露在外面，並不妥當」。

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這名中國女網友補充，這是車站，並不是圖書館或美術館，「更何況這壁畫本身就沒有多美，很擔心讓更多的小孩子看到，錯以為暴露、穿得少就是對的，並不是什麼都是藝術和文化」。

女網友的觀察和擔憂迅速在網路上發酵，部分網友認同她的觀點，稱「藝術不是低俗，藝術可以放進展覽館，放火車站真的不合適」、「同意，而且說實在的這畫確實不適合小孩子觀看，他們可不懂什麼藝術不藝術的」。

但也有中國網友對此嗤之以鼻，表示「也太小題大作了，西安華清池的楊貴妃雕像上身也裸著，每年上百萬人參觀，也沒人說什麼」；部分中國網友則提及歐美公共場所的裸體雕像相當常見，認為並無不妥，「國外雕像也是裸露的，好像也沒什麼不妥」。

對此，太原火車站站方28日迅速做出回應，解釋這幅壁畫描繪的是太原市知名景點「晉王祠」的古老傳說，已經存在多年，且壁畫旁設有詳細的說明供旅客閱讀。站方強調，壁畫具有藝術文化價值，是當地文化遺產的重要部分。

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