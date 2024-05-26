去年才獲選中國「最幸福」城市 山西太原5月爆至少12輕生案

中國近年經濟低迷，各地「爛尾樓」愈來愈多，常有民眾買了房子卻交不了屋，還得繼續繳房貸。（路透）

2024/05/26 21:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國山西省省會太原市近來跳河輕生事件頻傳，光是本月10日至24日就發生至少12起，迫使當局日夜派人駐守橋旁，加裝防護欄，甚至封橋整修，連護欄的銷售量也受到刺激而大增。諷刺的是，太原去年才獲選為「中國最具幸福感城市」之一，官媒則對最近的不幸隻字未提。

《自由亞洲電台》（RFA）及《中央社》報導，太原有15座跨越汾河大橋，本月接連傳出民眾在橋上跳河自盡事件。社群平台網友統計，10日至22日，當地發生11起跳河案，24日凌晨又傳一起，其中只有一名女子在躍下瞬間被警察及時攔住，至少9人死亡。一連串事件在中國網路上掀起討論，但網友為避免帳號被封鎖，多用「那個、這個」代稱「有人跳河」。

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據了解，太原迎澤大橋的跳河案多達6起，一名網友23日開車經過時發現，半座橋已被封鎖，橋的一側裝上圍板，「不能『那個』了」。山西電視台此前報導，迎澤大20日起展開「提升改造」工程。此外，官方已在太原多座大橋上增派「守橋員」，日夜都有人駐守，並在橋上架設高聳的防護欄，試圖阻止這波疑似引發模仿效應的輕生潮。

太原汪姓前教師受訪表示，受經濟環境影響，許多人找不到工作，或難以支付銀行房貸，「這些年，底層老百姓真的非常辛苦，有的人是為了房貸，買的房子（跌價）肯定會觸發跳樓」。有中國網友指出，太原近年「爛尾樓」太多，民眾買了預售屋卻無法交屋，還得續繳房貸；公開資料顯示，截至前年10月，太原「爛尾樓」超過100處，光是當年就增加20處。

太原現在已找不到月薪至少3500人民幣（約1.5萬台幣）的「像樣」工作，消費高、工資低，而且企業也不替員工支付「五險一金」，指養老、工傷、失業、醫療、生育及住房公積金。

此外，山東省臨沂市居民盧秋梅也向RFA表示，當地同樣發生不少輕生事件，但媒體不報導，「有學生，也有還不起貸款的，百姓都知道」。

據了解，中國宣傳部門已禁止媒體報導民眾輕生等負面事件，廣東廣州、廣西南寧及重慶都有類似情事，但即使有報導，也多是地方媒體跨區報導外地事件，且僅點到為止。針對太原接連跳河事件，當地晉源區、小店區應急管理局工作人員對外皆以個人原因進行解釋，而中共太原市委宣傳部則稱知道此事，會向上級反映。

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