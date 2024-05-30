中共軍演測試美日台底線！美軍前情報主管：美應加強戰備嚇阻

中國人民解放軍上週在台灣周邊舉行聯合演習，前美情報官員認為中共此舉是在測試台灣、美國及日本的底線，強調美國應加強戰備，藉此嚇阻中共。圖為美韓海軍艦艇聯合演習。（路透）

2024/05/30 11:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍上週在台灣周邊舉行「聯合利劍2024A」演習，前美國太平洋艦隊情報和資訊行動主管法內爾（James Fanell）認為，中共此舉是在測試台灣、美國及日本的底線，強調美國應加強戰備，藉此嚇阻中共，甚至在必要時刻擊退中共占領台灣的意圖。

根據《美國之音》報導，法內爾指出，中共正在測試他們能夠在台灣、日本或美國做出強烈反應之前，能在離台灣多遠的地方實際行動，這是他們能夠獲得的寶貴資訊，將為北京在入侵台灣時提供優勢。而中國國家主席習近平與中共高層認為，軍演將帶給台灣新任總統賴清德帶來極大壓力，他們希望賴清德承受不住壓力，進而屈服或做出錯誤決定，讓中國擁有侵略台灣的藉口。

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法內爾表示，中國此次軍演也是在給美國及其盟友們一個訊息，就是「美國阻擋不了中國拿下台灣的戰略意圖」。法內爾認為，在這狀況下美國沒有選擇，必須打造實戰能力，將現有武裝部隊移到太平洋地區，在第一島鏈與第二島鏈內至少要有兩個航艦打擊群在運作。美國要與日本、台灣、菲律賓及其他條約盟國進行聯合軍事演習，美國和盟友的領導人需要開始策劃鎖定中國本土的一些關鍵目標，「北京方面必須要明白我們不是在開玩笑，必須要明白我們將讓中共武力犯台付出巨大代價」。

法內爾強調，上述措施可能會給人升級局勢的感覺，但事實上中國在過去25年來，不論是常規武力還是核武，都在不斷升級，美國應該要挺身而出，站在抵抗共產政權的前線。

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