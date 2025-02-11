喉嚨不適吃「枇杷膏」 藥師提醒：藥局和超商賣的不一樣

藥局和超商所賣的「枇杷膏」與「舒立效」其實成分大不同。（擷取自「藥玩家-玲玲藥師」Threads）

2025/02/11 19:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人感冒、喉嚨不舒服時，都會服用枇杷膏來減緩不舒服的症狀，不過大多數人都不知道，超商賣的枇杷膏與藥局賣的其實有差別，「藥玩家-玲玲藥師」就提醒，藥局所賣的是「川貝枇杷膏」，而超商賣的是「蜜煉枇杷膏」。

玲玲藥師在Threads發文表示，枇杷膏有深層滋潤肺部、紓緩咳嗽及各種喉部不適的功效，不過許多人都沒注意到，藥局販賣的是「川貝枇杷膏」，而超商賣的是「蜜煉枇杷膏」。川貝枇杷膏適用於傷風咳嗽、痰多痰稠、咽喉乾癢等不適，而蜜煉枇杷膏則是用於生津止渴、保養潤喉。

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她也提到，民眾常吃的舒立效其實也有分別，藥局賣的是藥字號的「舒立效」，超商賣的則是食品級的「舒立效」。藥字號的「舒立效」含藥用鎮咳成分，能消滅喉嚨細菌、有效抑制咳嗽，食品級的「舒立效」不含藥用成分，只有滋潤喉嚨效果。

她說明，藥盒或包裝上有藥字號的，如「衛署藥製字號」或「衛署藥輸字號」的是具疾病治療效果，需要在有藥師執業藥局或相關通路購買；至於健康、營養補充者歸為食品，在一般超商通路就能買到。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「難怪我在小七買的枇杷膏吃了差點把肺咳出來，除了好甜我完全沒有感覺比較舒服」、「原來！！難怪想說明明都衝到小七，還特地沒買其他喉糖，選了舒立效，竟然還是咳咳」、「藥局賣的舒立效是真的有藥效，超商賣的只是涼涼的糖果」。

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