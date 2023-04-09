韋伯望遠鏡絕美新照 天王星清晰光環現蹤

韋伯天文望遠鏡的近紅外相機（NIRCam）於2023年2月6日拍攝的天王星照片。（圖擷取自NASA官網）

2023/04/09 13:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕太陽系第7顆行星、體積僅次於木星、土星的「冰巨行星」天王星（Uranus），其實跟土星一樣有環狀結構。美國航太總署（NASA）日前公布韋伯太空望遠鏡拍攝的新影像，主角是正是天王星及其極清晰的星環。

NASA官網報導，韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），繼去年捕捉到拍攝了被譽為「數十年來最好的海王星照片」之後，在2月6日透過近紅外線相機（NIRCam）拍攝的天王星「驚豔」新照片，清晰地展示了該行星微弱的、此前很少被拍攝到的星環。

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天王星共有13個已知的光環，其中11個可以從NASA的照片中看到。有些光環十分明亮和接近，似乎合併成比較大的光環。還有2個是比較模糊的塵埃環。該望遠鏡能拍到這些塵埃環，顯示其具有很高的敏銳度，因為較暗的星環過去只被航海家2號（Voyager 2）探測器與夏威夷的凱克天文台（W.M.Keck Observatory）捕捉過。

剩下2個這次未能拍到的微弱外環，是在2007年哈伯太空望遠鏡拍攝的圖片中發現。

科學家預計，韋伯有朝一日將能捕捉到天王星全部13個星環，並發現更多關於天王星大氣成分的資訊，讓科學家更加瞭解這顆不尋常的冰巨行星。

這張天王星的新照片放大後，還顯示了這顆行星所擁有的獨特軸線。NASA局解釋說，地球是以23.4度角的軸線旋轉的，而天王星與地球不同，其旋轉角度幾乎為90度。這種極端的傾斜使天王星成為了唯一一個幾乎完全側向旋轉的行星。

因此，天王星的兩極位於其兩側，使其看起來更像是一個圍繞著太陽滾動的球。這導致它有很極端的季節變化，因為它的兩極會經歷很多年的持續日照和同樣這麼多年的持續黑暗（其公轉週期為84年）。

天王星的北極可以從照片中看到。目前它正值春末時分，夏天到2028年才會來臨。相較之下，航海家2號探測器當年在造訪天王星時，正值南極的夏天。現在，南極的夏天在天王星黑暗的那一面，在照片中看不到。

在韋伯新照片中所看到的亮點，是該行星的雲層，它可能與典型的風暴活動有關。（圖擷取自NASA官網）

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