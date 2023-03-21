天王星系統可能比想像中有料！ 科學家發現2衛星可能有海洋

天王星衛星「天衛一」被認為在其冰冷的表面下蘊藏著地下海洋。（圖擷自Wiki）

2023/03/21 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕太陽系第7顆行星、體積僅次於木星、土星的「冰巨行星」天王星擁有許多衛星，已知天王星共有27顆衛星，科學家發現其中2顆衛星疑似有地下海洋，這可能又是一個尋找外星生命的熱點。

綜合外媒報導，約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室（APL）的研究團隊，分析近40年前NASA的太空探測器「航海家2號」探測天王星的資料，發現其衛星「天衛一」（Ariel）、「天衛五」（Miranda）可能在冰冷的表面下隱藏著地下海洋。

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「航海家2號」在1986年掠過天王星，是人類至今唯一一次近距離的天王星探測，APL研究團隊，分析當年「航海家2號」所傳回的數據，發現其高能粒子以及感應磁場異常，疑似「天衛一」、「天衛五」在太空中噴射不明物質。

APL認為有一個非常誘人的可能原因：一個或兩個冰冷的衛星可能在其冰凍表面下方擁有液態海洋，該海洋正在積極地將物質羽流噴射到太空中；這種現象也出現在另外2顆可能擁有地下海洋的星球─木星衛星「木衛二（歐羅巴）」、土星衛星「土衛二」，科學家正是利用粒子和磁場數據，分析這些可能擁有海洋的星球。

這些發現加強了天文學家將太空探測器送往天王星和海王星以收集更多數據的呼聲，天王星軌道探測器（Uranus Orbiter and Probe）是NASA正在構想的天王星探測計畫，它的任務是繼續旅行者2號在1986年對天王星的研究，不過它優先度在火星和木星系統探測任務之後。

天王星衛星「天衛五」也被認為可能擁有地下海洋。（圖擷自Wiki）

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