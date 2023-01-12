韋伯望遠鏡新照 一窺「宇宙正午」恆星誕生過程

韋伯太空望遠鏡拍攝到的小麥哲倫星雲NGC 346星團。（取自NASA官網）

2023/01/12 23:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）與多國合作的韋伯太空望遠鏡（JWST）拍攝到的新影像，呈現出距離地球20多萬光年外的一批年輕恆星團，給予科學家前所未有的機會，一窺恆星的誕生以及宇宙早期階段樣貌。

英國《衛報》11日報導，這群年輕恆星星團名為NGC 346，位於小麥哲倫星雲（SMC），一直令科學家格外感興趣，因為這批星團的狀況類似「宇宙正午時」、也就是「大爆炸」後僅20億或30億年恆星誕生的高峰期，天文學家希望藉由研究這塊區域，能更了解第一批恆星是如何形成的。

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這份報告第一作者、英國科學與技術設施委員會的英國天文技術中心（UK ATC）的韋伯望遠鏡研究員瓊斯（Olivia Jones）說，「這是我們首次能探測在另一個星系高、低質量恆星形成完整過程」，「這意味著，我們有更多資料以高解析度研究，提供我們有關恆星之誕生對形塑其環境影響的新資訊，甚至更深入了解恆星的形成。」

NGC 346星團當中包含恆星形成過程中初期階段的「原恆星」（protostar），韋伯的近紅外線相機追蹤絲狀氣體、塵埃正餵養著恆星的形成。之前的觀測探測到該星團中氣體和約是太陽質量5到8倍的更大質量原恆星，而韋伯望遠鏡探測到氣體、塵埃，和更小質量原恆星。

《英國廣播公司新聞網（BBC News）》12日引述瓊斯說法，「靠韋伯，我們具備可達太陽質量1/10的靈敏度，能夠探測還在形成過程中的非常低質量恆星，還有能夠看到它們的形成如何影響其所處環境的解析度」。

該研究團隊的歐洲太空總署（ESA）共同研究員狄馬奇（Guido de Marchi）說，「我們正見到不只是恆星的，可能也是行星的建築砌塊」，「由於小麥哲倫星雲有著類似宇宙正午時期的環境，那些由岩石組成的行星可能比我們先前認為的還要早形成。」

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