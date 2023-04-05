玩笑開過頭！美國整人YouTuber拍片激怒民眾遭開槍

美國整人YouTuber庫克日前拍攝影片時激怒民眾，遭對方開槍。（翻攝自YouTube頻道、臉書）

2023/04/05 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州杜勒斯（Dulles）2日發生一起槍擊事件，一名YouTube頻道「Classified Goons」的影片創作者庫克（Tanner Cook）在當地購物中心拍攝惡整路人影片時，疑似激怒當事者，遭對方開槍擊中腹部，所幸經緊急送醫治療後沒有生命危險。

綜合外媒報導，21歲的庫克經營的YouTube頻道已經累積超過4萬人訂閱，但影片中的題材多為惡搞性質，例如在商店跟蹤陌生人、在計程車上假裝嘔吐等行為，甚至有民眾曾打電話報警。

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報導指出，當天庫克在杜勒斯當地一間購物中心內拍攝影片，並對其中一位男子艾倫（Alan Colie）進行惡作劇，結果當場激怒對方，艾倫隨後便掏出一把手槍並朝庫克腹部開槍，混亂場面嚇壞了現場購物的民眾。艾倫遭警方逮捕後，被指控犯有嚴重的惡意傷害罪、開槍射擊等罪名關押在勞登郡（Loudoun County）拘留中心並不得保釋，後續將舉行初步聽證會。

報導提到，庫克經緊急手術後並無大礙，他受訪時也表示，並不會對開槍的艾倫生氣，也不會因為這起槍擊事件而害怕，未來還是會繼續拍片，因為這是他生活中的熱情來源。

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