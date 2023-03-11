前教友開槍 德漢堡教會7死

德國漢堡的耶和華見證人教會九日晚間發生槍擊案，造成槍手本人在內共七人死亡。圖為十日員警駐守於槍擊案現場外，後方工作人員正在搬運罹難者遺體。（法新社）

2023/03/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國漢堡九日晚間發生一起教會槍擊血案，據信是前教友的兇嫌在一場教會中大開殺戒，造成六人死亡，隨後在現場畏罪自戕，另有八人受傷。德國檢警僅透露兇嫌為三十五歲的菲利浦˙Ｆ，他在一年半前離開該教會，犯案動機不明。德國總理蕭茲譴責此殘忍暴行，並對受難者及其家屬表示哀悼。

這起槍擊案發生在漢堡市北方大博斯特爾區的「耶和華見證人」（Jehovah’s Witnesses）的王國聚會所大樓，當時該教會教友正在此出席一場聚會。警方在格林威治標準時間九日廿時十五分（台灣時間十日清晨四時十五分）左右接獲報案電話，趕抵現場後發現現場有多人死傷，隨後聽到該建築上層傳出一聲槍響，然後發現一具遺體，據信就是犯案兇嫌。總計這起槍擊案共有六人死亡，另有八人受傷，其中四人傷勢嚴重。蕭茲十日稱此槍擊案令他無言以對，並擔心重傷者會不治身亡。

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兇手畏罪自戕 犯案動機不明

德國警方十日在記者會中公布兇嫌身分，證實犯案者是卅五歲的德國籍前教友菲利浦˙Ｆ（Philipp F.），他在約十八個月前與該教會不歡而散，稍後自稱對該教會有恨；菲利浦˙Ｆ獲准合法持有一把運動用槍枝，此外還持有一把半自動武器。德國檢方則說，無跡象顯示兇嫌有恐怖分子背景，但目前仍不清楚其犯案動機。此外，德國警方坦承案發前曾接獲有關耶和華見證人將遭攻擊的匿名線報，然因缺乏足夠理由以致當時未能採取行動。

警方的說法與德國明鏡周刊稍早未引述任何消息來源的報導類似，該報導稱犯案槍手是年約三、四十歲的男性，曾是耶和華見證人教會的教友，持有一把手槍，但並非極端分子。德國的耶和華見證人協會對其教友在漢堡市遇襲表示悲痛，漢堡市長茨恩雀爾則對此表示震驚。耶和華見證人十九世紀末在美國發起的基督教運動，主張非暴力，以挨家挨戶傳道聞名，全德國有約十七萬五千名教友，其中漢堡市有三千八百人。

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