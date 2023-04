美國總統拜登被詢問前總統川普遭起訴一事,當場笑開懷。(彭博)

2023/04/05 10:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普被指控犯下34項偽造商業紀錄重罪,現任總統拜登4日在白宮被詢問川普遭起訴的問題後,並沒有正面回答而是當場笑開懷。

據《福斯新聞》報導,拜登當時準備和總統科學技術顧問委員會(President's Council of Advisors on Science and Technology)召開會議,討論主題為「AI的機會與風險」。

在會議開始前,拜登在白宮宴會廳發表講話,有記者大聲詢問「對前任總統的起訴是否會造成政治分裂?」拜登沒有直接回答問題,而是笑得非常開心地看著記者被請出去。

