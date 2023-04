川普將為封口費案出庭 「可能面臨30多項罪名」QA一次看

美國前總統川普涉嫌在2016年競選總統期間支付封口費給色情片女星而遭刑事起訴。(法新社檔案照)

〔中央社〕美國前總統川普因為涉嫌在2016年競選總統期間支付封口費給色情片女星而遭刑事起訴,預計於4日下午在曼哈頓法院出庭應訊。以下是美國有線電視新聞網(CNN)整理的QA一次看。

●川普遭起訴的罪名是什麼?

CNN先前報導,川普面臨30多項與商業欺詐有關的指控,起訴書的具體內容仍未公開。川普預料於4日下午在曼哈頓刑事法院出庭應訊。

曼哈頓地區檢察官辦公室從川普仍在白宮時,就對他展開調查,發現川普當時的個人律師柯恩(Michael Cohen)在2016年總統大選投票日幾天前,於10月底安排13萬美元的「封口費」給色情片女星「暴風女丹尼爾斯」(Stormy Daniels),換取她閉口不談2006年曾與川普有過一段婚外情。川普對此否認。

●川普可能被起訴的罪名有哪些?

檢方的目標是支付給丹尼爾斯的那筆封口費,以及川普的家族企業「川普集團」(Trump Organization)給柯恩報銷。

根據柯恩先前遭到聯邦刑事罪名起訴時的法庭文件,「川普集團」執行高層授權付給他42萬美元款項,涵蓋他付給丹尼爾斯的13萬美元、稅金,還有給他的分紅。川普集團在內部帳本上把這筆錢報銷為「法律費用」。川普否認對這筆錢知情。

支付封口費並不違法。在起訴川普之前,檢方曾經衡量是否要以「川普集團」偽造給柯恩的報銷商業紀錄起訴川普。「偽造商業紀錄罪」在紐約是輕罪。

檢方也考慮以「一級偽造商業紀錄罪」起訴川普。在這種情況下,偽造商業紀錄目的是執行另一項犯罪,或是協助/隱瞞另一項犯罪。

以川普的案件來說將觸犯競選財務法。這是一項E級重罪,若遭定罪可能面臨最低1年、最高4年有期徒刑。檢方必須證明川普有犯罪意圖,才能讓此案成立。

●紐約州人民政府狀告川普

主持審判的法官3月30日簽署命令,同意曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的要求,對外公開彌封的大陪審團起訴書。

命令最上方為案件名稱:「紐約州人民政府訴唐納德 J. 川普」(The People of the State of New York against Donald J. Trump)。

根據文件,法官莫城(Juan Merchan)在命令中寫道,公開彌封起訴書「符合大眾利益,也是本法庭適當行使自由裁量權」。

●川普如何回應?

根據直接與川普對話的人士透露,川普對於大陪審團決定起訴他感到猝不及防。川普上週聽聞自己可能遭到起訴時,以為就像新聞所寫,可能還要花上數週時間,甚至更久。

被起訴的消息傳出後,川普再次否認犯行,持續攻擊檢察官白艾榮與其他民主黨人。

他3月30日聲明說,「我相信這場獵巫行動會嚴重反噬喬.拜登(Joe Biden)」。

「美國人民完全了解激進左派民主黨人在幹嘛。大家都看出來了。所以我們的行動、我們的黨-團結且強大-首先將擊敗白艾榮,然後是喬.拜登,然後我們要把這些不老實的民主黨人一個個丟出辦公室,如此一來才能讓美國再次偉大!」

川普的幕僚與盟友則是對他可能會在曼哈頓受審感到憂心,擔心這區選民的民主黨傾向,會使得川普無法得到公正審判。

不過,川普的辯護律師目前沒有要求改變審判地點,在起訴書公開前先按兵不動。

●等待川普的是什麼?

川普的律師表示,川普一開始被要求在3月31日前往紐約自首,但他的辯護律師稱需要更多時間,因此川普預定於4月4日出庭。

被告首次出庭通常是公開程序。如果不需要逮捕,會安排被告或律師向執法單位自首。被告首次現身法院,通常會登記、按指紋。如果首次出庭也要傳訊,預料會提出答辯。

川普被起訴後,將和其他被告一樣走完特定程序,但他身為前總統以及正在角逐白宮的身分,毫無疑問將需要額外維安和執行上考量。

