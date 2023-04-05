川普被逮捕！出庭面對34重罪指控 全數主張「無罪」

川普4日就2016總統大選期間封口費案在紐約出庭應訊。（彭博）

2023/04/05 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普2016支付艷星「封口費」，被紐約曼哈頓大陪審團指控涉嫌觸犯34條重罪。對此，川普美東時間4日出庭應訊，全數否認所有指控。訊後，川普已搭個人專機飛返佛羅里達州，法官裁定下場聽證會訂於12月4日。

雖然川普是自行向檢方自首，也沒有上銬等聳動場面，但在完成了指紋按壓等官方程序後，技術上仍被視為遭到逮捕。

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綜合外媒報導，曼哈頓檢方指控川普在2016年總統大選前，支付兩名艷星－成人片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）和花花公子模特兒麥杜戈（Karen McDougal）封口費，以壓制輿論對其私人領域的關注，犯下偽造商業紀錄以隱匿違反選舉法規等34項罪行。

川普是美國史上第一位被起訴的前總統，他身穿深藍色西裝、紅領帶出庭，對所有指控，回答皆為「無罪」（Not guilty）。

川普出庭應訊約1個多小時，庭訊結束後他便搭機返回佛羅里達州。他在出庭前於社群媒體上PO文說，「正在前往曼哈頓下城的法院。感覺超現實，哇，他們要逮捕我，不敢相信這真的在美國發生。」

法官莫成（Juan Merchan）裁定下場聽證會在12月4日。法律專家指出，審判可能得耗費一年以上的時間，且無論是起訴或定罪在法律上都不能阻止川普從事競選活動。

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