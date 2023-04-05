為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普被逮捕！出庭面對34重罪指控 全數主張「無罪」

    川普4日就2016總統大選期間封口費案在紐約出庭應訊。（彭博）

    川普4日就2016總統大選期間封口費案在紐約出庭應訊。（彭博）

    2023/04/05 07:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普2016支付艷星「封口費」，被紐約曼哈頓大陪審團指控涉嫌觸犯34條重罪。對此，川普美東時間4日出庭應訊，全數否認所有指控。訊後，川普已搭個人專機飛返佛羅里達州，法官裁定下場聽證會訂於12月4日。

    雖然川普是自行向檢方自首，也沒有上銬等聳動場面，但在完成了指紋按壓等官方程序後，技術上仍被視為遭到逮捕。

    綜合外媒報導，曼哈頓檢方指控川普在2016年總統大選前，支付兩名艷星－成人片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）和花花公子模特兒麥杜戈（Karen McDougal）封口費，以壓制輿論對其私人領域的關注，犯下偽造商業紀錄以隱匿違反選舉法規等34項罪行。

    川普是美國史上第一位被起訴的前總統，他身穿深藍色西裝、紅領帶出庭，對所有指控，回答皆為「無罪」（Not guilty）。

    川普出庭應訊約1個多小時，庭訊結束後他便搭機返回佛羅里達州。他在出庭前於社群媒體上PO文說，「正在前往曼哈頓下城的法院。感覺超現實，哇，他們要逮捕我，不敢相信這真的在美國發生。」

    法官莫成（Juan Merchan）裁定下場聽證會在12月4日。法律專家指出，審判可能得耗費一年以上的時間，且無論是起訴或定罪在法律上都不能阻止川普從事競選活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    左派檢察官是大川黑！川普被起訴成吸鈔機 7天笑納2.1億台幣捐款
    2023/04/04 21:42

    左派檢察官是大川黑！川普被起訴成吸鈔機 7天笑納2.1億台幣捐款
    川普將為封口費案出庭 「可能面臨30多項罪名」QA一次看
    2023/04/04 18:18

    川普將為封口費案出庭 「可能面臨30多項罪名」QA一次看

    A7正核心！「富堡菁英滙」打造國際精工宅
    面臨刑事起訴無損高人氣 川普持續擴大黨內總統初選領先
    2023/04/04 10:59

    面臨刑事起訴無損高人氣 川普持續擴大黨內總統初選領先
    川普飛抵紐約 隔日出庭應訊封口費案
    2023/04/04 07:31

    川普飛抵紐約 隔日出庭應訊封口費案

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    川普遭起訴 《富爸爸》作者嘆：自由燈塔已熄滅
    2023/04/02 15:48

    川普遭起訴 《富爸爸》作者嘆：自由燈塔已熄滅
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播