美教師遭6歲男童射殺 檢察官向校方求償12億

美國維吉尼亞州1月傳出校園槍擊案件，今州檢察官正式起訴該校高層，並向其求償4000萬美元。圖為1月30日，學生重返校園的景象。（美聯社）

2023/04/04 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州1月傳出一起校園槍擊案件，年僅6歲的男童將母親的手槍帶到學校，並朝女教師連開2槍。校方緊急將其送醫後，仍宣告不治。今（4日）州檢察官正式起訴該校高層，並向其求償4000萬美元（約新台幣12.2億元）。

據《路透》報導，維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）今年1月6日發生的校園槍擊案件極不尋常，6歲男童因破壞導師茲維納（Abigail Zwerner）的手機，遭停學1天處分，復學後竟攜帶9mm手槍朝老師連開2槍。

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州檢察官今天表示，瑞奇尼克小學（Richneck Elementary Public School）副校長帕克（Ebony Parker）未能履行保護女教師茲維納的職責。

事發前，有多份報告指出，男童曾多次攜帶槍支進入校園；男童更曾因襲擊師生的暴力行為遭開除，校方卻同意其於2022年重返瑞奇尼克小學。

同被起訴的還有瑞奇尼克小學的前負責人喬治帕克（George Parker），及已經調離現職的前校長牛頓（Briana Foster Newton）。

25歲殉職女教師茲維納被當地警方稱為「英雄」，因為她在胸口、手臂中彈後，仍堅持將其他20名學生護送出教室。

1位維吉尼亞州檢察官認為，6歲大的男童年紀太小，無法構成嚴重攻擊罪的必要犯罪意圖，並不會將他起訴；但其他與本案有關的成年人，都可能要承擔刑事責任。

犯案男童的父母在聲明中強調，手槍被固定在孩子無法取得的地方，並稱男童患有嚴重殘疾，傳喚期間正在進行重要治療。

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