防校園槍擊案 美北卡州6所學校將配置AR-15步槍

德州烏瓦爾德小學5月槍擊案後，民眾7月仍獻花悼念身亡師生，各界持續討論槍枝安全。（美聯社）

2022/08/08 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州校園槍擊案後，北卡羅萊納州（North Carolina）6所學校本月底開學後，每校都將配置一把AR-15半自動步槍、炸藥、破壞柵欄器具，當地警方表示，所有東西都是以防萬一，當有事件發生時，他們可第一時間破門反制，不必浪費時間找工具或等待他人來支援。

綜合外媒報導，美國今年至今已經發生27起校園槍擊事件，為加強下一學年的校園安全，麥迪遜郡（Madison county）6所學校包含3所小學、3所國高中與警方合作，當地警長哈伍德（Buddy Harwood）說，每校的AR-15半自動步槍、炸藥、破壞柵欄器具全將鎖在保險箱內，並由學校資源官員，亦即負責學校犯罪預防工作人員保管。

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學校負責人威爾霍夫曼（Will Hoffman）說，學校管理人員定期與當地警員會面，討論最新的安全措施。哈伍德說，該郡的學校資源官員一直接受培訓。

哈伍德解說，保險箱相關器具可即刻用於救援，如果需要，他們馬上可以利用保險箱的破壞器具來破門，不用浪費時間跑回車裡拿，但「最好永遠都不要用到，只是希望做好萬全準備」。

哈伍德此舉引發譁然，他回應，他理解有些人可能會對學校配AR-15感到擔憂，但校園槍擊案不斷增加，「這是必要的措施」。他想告訴所有麥迪遜郡家長們，警方採取一切必要措施確保孩子在學校裡的安全。

哈伍德表示，從德州烏瓦爾德小學槍擊案可見，警方在此事件上缺乏相關培訓、決策也出問題，「警方在那棟大樓待了很久，讓嫌犯傷害並殺死那麼多孩子」，他此舉是想確保所有警員遇上狀況時都有充分準備。

北卡羅萊納大學教堂山分校教育學院教授埃斯皮萊奇（Dorothy Espelage）公開反對此舉，她表示，「這些槍枝也可能造成事故」。

美校園槍擊案頻傳，北卡州麥迪遜郡警方將在6所學校配置AR-15步槍，示意圖。（法新社）

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