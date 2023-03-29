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    美槍擊犯患情緒障礙還擁7支槍 地方法律無法管

    人們前來哀悼因校園槍擊案的罹難者。（美聯社）

    人們前來哀悼因校園槍擊案的罹難者。（美聯社）

    2023/03/29 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州那什維爾（Nashville），日前發生一起校園槍擊事件，3名學童及3名成年人遭到28歲的赫爾（Audrey Hale）槍殺。兇手在與員警對峙時遭到擊斃，而警方最新的報告顯示，兇手擁有的火力比想像中強大，且患有情緒障礙。然而，現行的地方法律並無法僅靠精神疾病為由，沒收病患的槍枝。

    根據路透社指出，美國那什維爾當第一所基督教小學，遭到28歲的赫爾手持兩把攻擊型武器及一把手槍闖入，射殺了3名9歲兒童，以及3名成年人，赫爾則在與警方對峙期間遭到擊斃。警方介入調查後發現，赫爾擁有的火力比想像中還多，另外她生前因「情緒障礙」正接受醫生治療。

    當局表示，赫爾近年來向那什維爾地區的5家商店，合法購買了7支槍枝。那什維爾大都會警察局（Metro Nashville Police）局長德瑞克（John Drake）透露，赫爾的父母對於女兒擁有強大的火力毫不知情，以為她只有一把槍，而且已經轉手賣掉了。這對父母還說，考量到女兒心理健康因素，認為她根本不應該擁有槍枝。

    德瑞克接受採訪時表示，赫爾生前因為情緒障礙，在接受醫生的治療。但根據現行田納西州的法律，除非法院判定其精神上無行為能力，若僅僅是因為精神疾病接受醫生治療，是無法成為沒收槍枝的理由。

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