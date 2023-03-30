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    熱帶氣旋弗萊迪釀災 馬拉威恐逾1200人喪命

    熱帶氣旋肆虐馬拉威，所造成的死亡人數預計會超過1200人。（法新社）

    熱帶氣旋肆虐馬拉威，所造成的死亡人數預計會超過1200人。（法新社）

    2023/03/30 23:37

    〔中央社〕熱帶氣旋弗萊迪（Cyclone Freddy）日前在馬拉威肆虐所造成的死亡人數預計會超過1200人，因為相關當局今天說，隨著尋獲生還者的希望減弱，數百名失蹤者將被宣告死亡。

    法新社報導，弗萊迪本月稍早向馬拉威南部傾倒相當於6個月的降雨量，在當地引發洪災和土石流，破紀錄的洪水冲走房屋、道路和橋梁。

    相關當局指出，至少有676人死亡，538人依然失蹤。

    警方今天說，救援行動完成後，失蹤者將被推定為死亡，救援作業仍在馬拉威國內部分地區進行。

    馬拉威警方發言人南瓦札（Harry Namwaza）告訴法新社：「我們仍在前往援助一些先前無法到達的地方。」

    「當我們完成這個過程後，就是我們宣布失蹤者被推定為死亡的適當時機。」

    馬拉威災害管理事務部（Department of Disaster Management Affairs）指出，救援工作的規模正在縮減。

    災害管理事務部專員卡倫巴（Charles Kalemba）昨天說：「看看已經過去的天數，尋獲生還者的可能性很小。」

    他提到，在受災嚴重的布蘭泰爾市（Blantyre），搜救犬已經退出作業，因為當地救難人員認為牠們「已經盡了最大努力」。

    弗萊迪在2月底首次侵襲非洲南部，襲擊馬達加斯加與莫三比克，馬拉威則毫髮無傷。

    弗萊迪隨後移回印度洋上空，從溫暖的海水吸取更多能量，然後罕見地改變方向，再度襲擊非洲大陸。

    如果馬拉威的所有失蹤者都被宣布死亡，在所有受弗萊迪影響的國家中，這個熱帶氣旋造成的死亡總數可能達到將近1400人。

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