熱帶氣旋弗萊迪回馬槍重創東非 馬拉威暴增至190死

馬拉威災情嚴重，罹難人數從昨天99人暴增至190人。（法新社）

2023/03/14 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕罕見長命的熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）回馬槍重創莫三比克和馬拉威，洪水和土石流造成兩國超過百人死亡，馬拉威14日宣布，罹難人數從昨天99人暴增至190人，並預期會持續上升。

綜合外媒報導，弗萊迪2月6日在澳洲西北部外海生成，穿越整個南印度洋，在2月21日橫越並重創馬達加斯加後，在2月24日襲擊莫三比克，之後往馬達加斯加方向迴轉，在上周末再度登陸莫三比克、持續推進襲擊內陸的馬拉威。

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弗萊迪1個月內兩度襲擊非洲東部後，馬拉威週二宣布死亡人數暴增至190人，至少158人於該國商業中心布蘭岱（Blantyre）罹難，包括36人因土石流喪命。官方表示，約有584人受傷，37人下落不明，約2萬人無家可歸。

政府已宣布10個災情嚴重的地區進入緊急狀態。警方表示，強降雨造成河川氾濫，洪水沖進街道捲走民眾、沖倒房屋。救援人員正用鏟子試圖找到埋在泥裡的倖存者。電力系統也遭到重創，大部分地區長時間停電，水力發電廠故障無法運轉。

由於馬拉威週二持續降雨和颳強風，救援行動受阻，一些地區仍然與外界隔絕，預計死亡人數還會上升。

弗萊迪週六從莫三比克中部登陸，強風吹翻屋頂，克利馬內港口（Quelimane）周圍也遭洪水肆虐，由於受災地區斷電斷訊，莫三比克的死傷人數目前尚未明朗，至今已知約10人死亡。

世界氣象組織（WMO）表示，弗萊迪是有記錄以來最強的熱帶氣旋，也可能是壽命最長的。專家表示，氣候變化正在使世界各地的熱帶風暴變得雨更多、風更大、強度也更大。

馬拉威週二持續降雨和颳強風，救援行動受阻，一些地區仍然與外界隔絕，預計死亡人數還會上升。（美聯社）

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