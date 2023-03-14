熱帶氣旋弗萊迪回馬槍 莫三比克、馬拉威百餘人喪生

弗萊迪是南半球有史以來最強的風暴之一，可能成為壽命最長的熱帶氣旋。（美聯社）

2023/03/14 18:15

〔中央社〕莫三比克和馬拉威今天持續統計熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）造成的損失。弗萊迪這週末去而復返，1個月內兩度襲擊非洲南部，共造成100多人死亡、數十人受傷。

根據聯合國世界氣象組織（WMO）資料，弗萊迪是南半球有史以來最強的風暴之一，可能成為壽命最長的熱帶氣旋。

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弗萊迪在11日侵襲莫三比克中部，掀翻建築物的屋頂，並在基利曼（Quelimane）港口周圍造成大範圍淹水，接著朝內陸的馬拉威移動，降下豪雨引發土石流。

佛萊迪在莫三比克帶來的破壞和生命損失程度還不清楚，因為受影響的若干地區電力和電話訊號依舊中斷。

馬拉威災害管理事務部專員卡倫巴（Charles Kalemba）在記者會上說，這場風暴在馬拉威造成99人死亡，包括主要商業中心布蘭泰爾（Blantyre）的85人。

弗萊迪上個月首次登陸以來，在莫三比克、馬拉威和馬達加斯加造成的死亡總數約為136人。

馬拉威總統府說，總統查克維拉（Lazarus Chakwera）今天宣布，包括商業中心布蘭泰爾在內的幾個南部地區進入災難狀態。

總統府在聲明中說，總統查克維拉「非常關注弗萊迪目前給大多數地區帶來的破壞…並宣布南部地區進入災難狀態」。

聲明說，政府已對這場天災展開應變措施，同時呼籲地方和國際為受災家庭提供救濟援助。

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