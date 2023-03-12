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    不死怪颱「佛萊迪」將成最長壽熱帶氣旋 回馬槍襲莫三比克

    熱帶氣旋佛萊迪（Freddy）造成東非國家莫三比克大淹水，竟又預測將會回馬槍二度登陸。（歐新社）

    熱帶氣旋佛萊迪（Freddy）造成東非國家莫三比克大淹水，竟又預測將會回馬槍二度登陸。（歐新社）

    2023/03/12 00:23

    〔中央社〕莫三比克當局週六指出，熱帶氣旋佛萊迪（Freddy）即將再度侵襲莫三比克，這是當地數週內第二度遇襲，部分地區已經感受到強風豪雨。

    《法新社》報導，佛萊迪即將打破成形時間最久的熱帶氣旋紀錄。根據莫三比克國家氣象局（INAM）資訊，佛萊迪週六上午位於外海60公里處，正朝莫三比克方向前進，速度減緩。

    莫三比克氣象局在最新訊息指出，「（氣旋）系統放緩前進速度，從每小時7公里減至每小時4公里，因此登陸時間將延後」。

    氣象局也說，「強風豪雨」正在影響中部的尚比西亞省（Zambezia）、馬尼卡省（Manica）和索法拉省（Sofala）。

    佛萊迪熱帶氣旋2月底席捲莫三比克曾釀成死傷，預料週末第二度登陸。

    莫三比克當局週四說，有超過50萬民眾處於危險當中。風暴預料將在未來數天帶來400毫米雨量，是平常每月雨量的兩倍多。

    根據聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO），佛萊迪於2月第一週在澳洲西北部外海生成，即將成為史上壽命最長的熱帶氣旋。

    佛萊迪成形後穿越整個南印度洋，在2月21日重創馬達加斯加，穿越該座島嶼後，在2月24日抵達莫三比克。

    佛萊迪接著形成氣象學家形容為相當「罕見」的迴轉路徑，回頭往馬達加斯加方向前進，然後再次折回莫三比克。

    至今為止，佛萊迪已經造成至少27人喪生，包括莫三比克10人，馬達加斯加17人。

    熱帶氣旋佛萊迪（Freddy）狂襲東非。（路透）

    熱帶氣旋佛萊迪（Freddy）狂襲東非。（路透）

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