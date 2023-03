長壽破紀錄！熱帶風暴弗萊迪2度登陸 莫三比克逾50萬人受影響

莫三比克民眾11日在熱帶風暴弗萊迪二度登陸前,涉水走過東部港口克利馬內附近的淹水街道。(歐新社)

2023/03/12 17:49

〔編譯張沛元/綜合報導〕瀕臨印度洋的非洲東部國家莫三比克12日再遭熱帶氣旋「弗萊迪」(Freddy)侵襲,此為打破熱帶風暴在南半球存活最久與威力最強紀錄的弗萊迪在1個月內的二度登陸。

弗萊迪2週前首次登陸橫掃莫三比克南部,在莫國與馬達加斯加造成27人死亡,受影響人數逾17.1萬。根據聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA),弗萊迪2次登陸的受影響人數恐達50多萬。

請繼續往下閱讀...

衛星數據顯示,弗萊迪掃過莫國東部港口克利馬內(Quelimane)後,繼續朝內陸往鄰國馬拉威南端前進。由於通往克利馬內的通訊與電力已中斷,目前難以評估當地受損程度;莫三比克國營電視台報導,11日在克利馬內至少有1人因房屋倒塌而死亡。

根據聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO),2月6日在印尼附近生成的弗萊迪,迄今已存活35天,打破最長壽熱帶風暴的紀錄;此前存活最久的熱帶風暴是1994年的約翰(John)颶風,生命期31天。

此外,美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)說,弗萊迪還締造史上南半球最強熱帶風暴累積動能(Accumulated Cyclone Energy, ACE)的紀錄。

2019年3月,熱帶氣旋伊代(Idai)侵襲莫三比克、馬拉威與辛巴威,其中光是莫國就有185萬人受到影響,至少700人喪生。

熱帶風暴弗萊迪二度登陸前的11日,莫三比克東部港口克利馬內的路樹已被吹倒在地。(美聯社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法