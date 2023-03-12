長壽破紀錄！熱帶風暴弗萊迪2度登陸 莫三比克逾50萬人受影響

莫三比克民眾11日在熱帶風暴弗萊迪二度登陸前，涉水走過東部港口克利馬內附近的淹水街道。（歐新社）

2023/03/12 17:49

〔編譯張沛元／綜合報導〕瀕臨印度洋的非洲東部國家莫三比克12日再遭熱帶氣旋「弗萊迪」（Freddy）侵襲，此為打破熱帶風暴在南半球存活最久與威力最強紀錄的弗萊迪在1個月內的二度登陸。

弗萊迪2週前首次登陸橫掃莫三比克南部，在莫國與馬達加斯加造成27人死亡，受影響人數逾17.1萬。根據聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA），弗萊迪2次登陸的受影響人數恐達50多萬。

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衛星數據顯示，弗萊迪掃過莫國東部港口克利馬內（Quelimane）後，繼續朝內陸往鄰國馬拉威南端前進。由於通往克利馬內的通訊與電力已中斷，目前難以評估當地受損程度；莫三比克國營電視台報導，11日在克利馬內至少有1人因房屋倒塌而死亡。

根據聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO），2月6日在印尼附近生成的弗萊迪，迄今已存活35天，打破最長壽熱帶風暴的紀錄；此前存活最久的熱帶風暴是1994年的約翰（John）颶風，生命期31天。

此外，美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）說，弗萊迪還締造史上南半球最強熱帶風暴累積動能（Accumulated Cyclone Energy, ACE）的紀錄。

2019年3月，熱帶氣旋伊代（Idai）侵襲莫三比克、馬拉威與辛巴威，其中光是莫國就有185萬人受到影響，至少700人喪生。

熱帶風暴弗萊迪二度登陸前的11日，莫三比克東部港口克利馬內的路樹已被吹倒在地。（美聯社）

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