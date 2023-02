氣旋肆虐紐西蘭！百航班取消 總理受困北部

2023/02/14 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕外媒報導,紐西蘭北島正受氣旋加布瑞爾(Gabrielle)帶來狂風暴雨侵襲,官方已宣布9個地區進入緊急狀態,上百航班取消,連總理希金斯(Christopher Hipkins)也暫時因班機取消受困在北島大城奧克蘭,無法返回首都威靈頓。

根據紐西蘭先驅報指出,統計至今,紐西蘭北島有5萬8000戶停電,影響全國近3分之1人口,預估需至少7天才能恢復供電。據了解,紐國政府擔心奧克蘭一座高達30公尺歷史悠久塔樓恐怕會禁不住狂風暴雨有倒榻的風險,已緊急疏散周邊約50戶居民。

請繼續往下閱讀...

這熱帶氣旋也導致部分低漥地區受到洪災,綜合外媒報導,紐西蘭北島東岸城市吉斯伯恩(Gisborne)地勢低窪,由於河水不斷上漲,當局已要求部分居民撤離。由於水患嚴重,撥打111緊急電話的民眾大增,官方統計,週日(12日)至今已接獲100多通求助電話。

紐西蘭民防緊急管理部長Kieran McAnulty表示,政府一度考慮是否宣布史上第三次全國緊急狀態。希金斯也透過記者會表示,目前還沒有必要宣布全國緊急狀態,但「情況還會惡化」,呼籲民眾「做好準備,盡可能待在室內」。

北島大城奧克蘭有160萬人口,1月底的暴洪才迫使數以千計人撤離家園,災害造成4死,奧克蘭受災後還待復原。

As #CycloneGabrielle deepens off the coast of Aotearoa, waters rose mercilessly around our Eastern coastline.



Houses were flooded, whole areas evacuated, cars stranded — and desperate travelers were forced to brave the treacherous floodwaters.



Kia kaha! pic.twitter.com/02sD8wewnz