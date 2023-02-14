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    氣旋肆虐紐西蘭！百航班取消 總理受困北部

    紐西蘭北島正遭受狂風暴雨肆虐，已有9個地區進入緊急狀態，上百航班取消，紐西蘭總理希金斯（見圖）也受困於奧克蘭，暫時無法回到首都威靈頓。（美聯社）

    紐西蘭北島正遭受狂風暴雨肆虐，已有9個地區進入緊急狀態，上百航班取消，紐西蘭總理希金斯（見圖）也受困於奧克蘭，暫時無法回到首都威靈頓。（美聯社）

    2023/02/14 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，紐西蘭北島正受氣旋加布瑞爾（Gabrielle）帶來狂風暴雨侵襲，官方已宣布9個地區進入緊急狀態，上百航班取消，連總理希金斯（Christopher Hipkins）也暫時因班機取消受困在北島大城奧克蘭，無法返回首都威靈頓。

    根據紐西蘭先驅報指出，統計至今，紐西蘭北島有5萬8000戶停電，影響全國近3分之1人口，預估需至少7天才能恢復供電。據了解，紐國政府擔心奧克蘭一座高達30公尺歷史悠久塔樓恐怕會禁不住狂風暴雨有倒榻的風險，已緊急疏散周邊約50戶居民。

    這熱帶氣旋也導致部分低漥地區受到洪災，綜合外媒報導，紐西蘭北島東岸城市吉斯伯恩（Gisborne）地勢低窪，由於河水不斷上漲，當局已要求部分居民撤離。由於水患嚴重，撥打111緊急電話的民眾大增，官方統計，週日（12日）至今已接獲100多通求助電話。

    紐西蘭民防緊急管理部長Kieran McAnulty表示，政府一度考慮是否宣布史上第三次全國緊急狀態。希金斯也透過記者會表示，目前還沒有必要宣布全國緊急狀態，但「情況還會惡化」，呼籲民眾「做好準備，盡可能待在室內」。

    北島大城奧克蘭有160萬人口，1月底的暴洪才迫使數以千計人撤離家園，災害造成4死，奧克蘭受災後還待復原。

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