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    中國嗆荷蘭政府勿擋半導體出口 揚言：不會簡單嚥下這口氣

    荷蘭政府決定在今夏限制半導體出口中國，此舉讓中國不為不滿，中國駐荷蘭大使更揚言，「中國不會簡單地嚥下這口氣」。（路透）

    荷蘭政府決定在今夏限制半導體出口中國，此舉讓中國不為不滿，中國駐荷蘭大使更揚言，「中國不會簡單地嚥下這口氣」。（路透）

    2023/03/30 12:45

    〔即時新聞／綜合報導〕近期美日荷等國陸續限制半導體相關技術與設備對中國的出口，對此，中國駐荷蘭大使談踐受訪時指出，中方正盡最大努力，希望荷蘭不要執行相關協定，對此事產生的負面影響「保持清醒認識」，並稱他不會去猜測（中國使出的）反制措施，但又揚言「中國不會簡單地嚥下這口氣」。

    中國駐荷蘭大使館於28日在官網/a>公布，中國駐荷蘭大使談踐接受英國《金融日報》採訪內容。其中提到對於荷蘭政府限制半導體出口中國，談踐指出，「這並不意味著，我們（中國）會吞下苦果。如果造成損害，那麼我們當然會採取行動維護自身利益」，並稱中國堅決反對這種行為，而未來如果實施相關措施，則將為中荷經貿合作和雙邊關係帶來負面影響。

    談踐還提到，中國正在盡最大努力與荷蘭溝通，希望荷芳「不會採取這些措施（執行協定）」。談踐聲稱，這項出口限制與國家安全無關，「事情的本質是美國向其盟友施壓以遏制中國」。而目前荷方具體的出口限制只是一些架構原則，但是中國要求荷蘭提供更多訊息，雙方仍在對此進行磋商。

    不過談踐被問及，全球最大晶片設備製造商、荷蘭艾斯摩爾（ASML）指控中國東方晶源公司涉嫌盜竊曝光機（DUV）技術，且證據確鑿，中國是否展開調查一事，他則一律回應，若是ASML有進一步的證據或侍他們想採取進一步的行動，可以走相關法律程序，「如果案件已提交法庭，我們將會進行調查」。

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