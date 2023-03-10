荷蘭限制DUV出口中國 夏天前實施

荷蘭政府已決定配合美國對中國發動的晶片戰，今夏前開始對半導體設備深紫外光曝光機（DUV）的出口設限。圖為DUV製造商艾司摩爾的生產線。（路透檔案照）

2023/03/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕荷蘭政府八日表示將加入美國對中國發動的晶片戰，計畫基於國家安全對半導體設備科技的出口設定新限制，深紫外光曝光機（DUV）的出口將受到影響，預計今夏以前實施，為荷蘭首度在響應華府呼籲遏止中國晶片製造業與延緩其軍事發展上採取具體行動。中方聞訊表示不滿，敦促荷蘭尊重契約精神，以及堅決反對美國拉攏他國霸凌中國。

路透指出，荷蘭對外貿易部長施萊納馬赫是在致國會的信函中，宣布上述決定。儘管信中並未點名中國，也沒有提及全歐最大科技公司與主要半導體製造業供應商荷蘭艾司摩爾（ASML），但兩造勢必會受新制的影響，並明白指出目前仍可賣到中國的舊款深紫外光曝光機（DUV）將受到影響，「因為荷蘭認為有必要以國安為由以最快速度對此科技進行監管，內閣將提出一份國家管制清單」。

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艾司摩爾的世界最先進極紫外光（EUV）設備早在二○一九年就被禁止出口中國，艾司摩爾也從未對其中國客戶出售EUV；至於DUV今後得先取得荷蘭政府許可才能對中出口。

籲其他歐盟國家加入

施萊納馬赫八日接受荷蘭電訊報（De Telegraaf）專訪指出，訂定新限制在於避免荷蘭的設備被應用於軍事，以及確保荷蘭的技術領先地位，同時降低對中國的戰略性依賴；儘管就此與美國多番溝通，以及荷美皆對高階技術輸往中國有所顧慮，但施萊納馬赫還說，新限制是基於荷蘭自行評估而定。致國會的信函與電訊報的報導都提及新限制將在今夏之前實施，施萊納馬赫還呼籲其他歐盟國家加入以展現團結。

施萊納馬赫不願猜測荷蘭是否會因此遭中國報復，但也不擔心新限制會導致艾司摩爾損失。艾司摩爾說，預料今後出口「最先進」的DUV時將申請許可，但稱此舉不影響該公司今年的財務前景。估計艾司摩爾今年對中銷售額約為廿二億歐元。而自二○一四年起，荷蘭已向中國客戶銷售價值超過八十億歐元的DUV。

中國外交部發言人毛寧九日在例行記者會上表示，中方對於荷蘭以行政手段干預限制兩國企業的正常經貿往來表示不滿，並已向荷方提出了交涉。

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