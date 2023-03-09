路透：荷蘭政府將通知國會 對中限制半導體技術出口

路透報導，荷蘭政府最快8日就會通知國會，計畫起草限制半導體技術出口的額外規定，以保護國家安全。（路透）

2023/03/09 06:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕3名知情人士對路透表示，荷蘭政府最快8日就會通知國會，計畫起草限制半導體技術出口的額外規定，以保護國家安全。

此前，荷蘭、美國和日本已進行為期數月之久的討論，美方試圖讓盟友採取與去年10月美國提出的限制措施類似的方案，以遏制中國的半導體製造能力，減緩中國的軍事進步。

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日本和荷蘭都有能力製造屬於全球最先進水準的半導體設備，據報導，日、荷1月間已同意與美國聯手，管制向中國出口部分最尖端的設備。兩國代表在華府與美國國家安全官員進行高層會議後達成協議，有助於擴大拜登政府去年10月就可與中國共享的半導體技術種類發佈的管制清單。

各界普遍認為，美國聯合荷蘭及日本，限制對中國的半導體製造設備出口，旨在斬斷中國製造先進半導體晶片的能力。荷蘭政府將限制半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）向中國出售用於製造特定類型先進製程晶片的設備，日本當局也將對尼康公司（Nikon Corp.）祭出類似限制。

上月，艾司摩爾證實，一名前中國員工涉嫌盜用受保護的科技機密資訊，該公司正進行調查。ASML是全球主要半導體生產設備製造商之一，由於這起安全事件，可能已違反部分出口管制規定，該公司已向相關當局通報，並據此採取額外補救措施。

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