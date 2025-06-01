密集恐懼症別來看！彰化獨角仙大爆發 樹上排到樹下「多到滿出來」

2025/06/01 17:59

芬園鄉貓羅溪秘境有數量龐大的獨角仙棲地。（圖由米諾斯提供）

芬園秘境獨角仙大爆發，從樹上一路排到樹下。（圖由米諾斯提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕密集恐懼症不要看！彰化縣芬園鄉貓羅溪附近一處自然生態區種有30棵光臘樹，適逢獨角仙繁衍季節，每棵樹上都棲息著密密麻麻的獨角仙，粗估數量多達上千隻。無意間發現的生態攝影師米諾斯說，此處獨角仙數量相當龐大，每棵樹從樹頂一路綿延到樹下都是獨角仙，「真的是多到滿出來」，相當壯觀。

獨角仙繁衍季節來臨，彰化縣有多處獨角仙棲地，其中芬園鄉與花壇鄉都有數量龐大的獨角仙棲地，芬園鄉民蔡舜淼與弟弟蔡舜隆在芬園鄉同安村、進芬村交界處的八卦山區種植50棵光臘樹，復育獨角仙，幾乎每年都迎來大爆發，少則3000隻，最多曾高達5000隻，獨角仙生態區是人為復育。

花壇鄉大嶺巷的獨角仙則是自然繁衍，3條步道上有約30棵光蠟樹，每棵樹上都棲息約數十隻獨角仙，最多時可達數百至近千隻，讓登山客驚喜近距離觀賞。

生態攝影師米諾斯最近在芬園鄉貓羅溪發現一處自然生態秘境，裏頭有30多棵光臘樹，每棵樹都棲息著密密麻麻的獨角仙，粗估數量多達上千隻。米諾斯說，這處秘境應是首次曝光，可能是彰化目前數量最龐大的獨角仙棲地，每棵樹從樹頂一路綿延到樹下都是獨角仙，「真的是多到滿出來」，相當壯觀，有密集恐懼症的人可能會起雞皮疙瘩。

米諾斯說，這裡有大片腐土腐木，是獨角仙幼蟲雞母蟲最愛的環境；民眾若近距離觀看切記「動眼勿動手」，愛牠就別抓牠，大家一起來守護獨角仙。

獨角仙爬滿光臘樹。（圖由米諾斯提供）

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