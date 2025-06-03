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    首頁　>　社會

    酒後翻臉互嗆「七逃哪裡」！ 1男被砍重傷亡、嫌犯斷指

    高雄傳酒後衝突，1男子傷重不治，嫌犯斷指送醫，涉嫌行兇的吳姓男子向警方坦承犯行。（民眾提供）

    高雄傳酒後衝突，1男子傷重不治，嫌犯斷指送醫，涉嫌行兇的吳姓男子向警方坦承犯行。（民眾提供）

    2025/06/03 18:45

    首次上稿 18:23
    更新時間 18:45（新增案情）

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市苓雅區今（3）日上午10時傳出命案！許姓男子（26歲）與多名友人前往王姓女子（20歲）住處聊天，遇到另一方李姓男子（24歲）、吳姓男子（23歲）在場，李、吳2人與許男口角起衝突，吳男持屋內小型折疊刀刺傷許男，許男送醫搶救，下午17時許醫院宣告不治。

    吳男糾紛過程不慎自傷斷指，送醫治療，意識清楚無大礙；王女於勸阻時，手部也不慎遭李男持刀劃傷送醫；警方原懷疑似感情糾紛，但目擊者證稱一句「七逃哪裡」引殺機，將排除感情糾紛殺人；案警方逮捕吳嫌及李嫌，將於警詢後，依違反刑法殺人罪，移送高雄地檢署偵辦。

    據了解，吳男和李男女友王女同租一層樓，吳、李、王女原本在租處喝酒聊天，死者許男是王女的友人，他也和鄭姓男子（30歲）、蔡姓男子（26歲）前往王姓女子（20歲）青年二路住處聊天，遇到李男（24歲）、吳男（23歲）在場，雙方還一起把酒聊天半小時。

    不料，吳男、許男酒後起口角，一言不合，互嗆「七逃哪裡？」，衍生肢體衝突，過程中，吳男持屋內小型折疊刀刺傷許男，許男送醫搶救，腹部、背部多處有刀傷，最後因傷重仍宣告不治。

    吳男揮砍對方時，糾紛過程不慎自傷斷指，送醫治療，意識清楚無大礙，王女於勸阻時，手部也不慎遭李男持刀劃傷送醫，意識清楚無大礙，本案共2男1女送醫，其餘人等無受傷。

    警方逮捕吳嫌及李嫌，目前仍在釐清案情，警方表示，將依違反刑法殺人罪，移送高雄地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    另一名嫌犯李姓男子（中，白衣）也被警方逮捕送辦。（民眾提供）

    另一名嫌犯李姓男子（中，白衣）也被警方逮捕送辦。（民眾提供）

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